Evitan la okupación de una vivienda de Palma por parte de varios adultos y siete menores

Un agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha evitado la okupación de una vivienda ubicada en el camino de Jesús por parte de un grupo de varios adultos y siete menores de edad que finalmente abandonaron el inmueble de forma pacífica.

Los hechos sucedieron sobre las 15.30 horas del pasado sábado 2 de mato, cuando el 092 recibió un aviso alertando de que unas personas habían fracturado el candado de la puerta exterior de una vivienda y habían entrado.

Un grupo de agentes de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) contactó con los sospechosos, quienes inicialmente manifestaron que llevaban tres días viviendo en ese domicilio. Sin embargo, según ha informado el cuerpo municipal, los vecinos y los testigos aseguraron que habían llegado esa misma mañana.

Los policías contabilizaron a varios adultos y a siete menores de edad en el interior del inmueble y, ante la actitud beligerante de algunos de ellos, solicitaron el apoyo de unidades de refuerzo.

Tras informar a los supuestos okupas de las consecuencias legales de su acción, accedieron a abandonar la vivienda de manera pacífica.

Los agentes constataron después que el inmueble se encontraba totalmente vacío y que no había indicios de que hubiera estado habitado previamente.

Por petición expresa de su propietario, quien se encontraba en Madrid interponiendo la correspondiente denuncia, se aseguró la vivienda con un nuevo candado.

La Policía Local abrió diligencias por un supuesto delito leve de usurpación de bien inmueble y, una vez recibida la denuncia, se remitió copia de las actuaciones tanto a la Policía Nacional como a la autoridad judicial.