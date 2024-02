Asegura que se podía falsear un correo desde "cualquier remitente": "Se podría hacer desde la Casa Real o desde la NASA"

PALMA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El que fuera director general de Seguridad Ciudadana de Cort en 2012, Enrique Calvo, ha reconocido este jueves en el juicio del caso Exámenes que no puede explicar cómo se enviaron las preguntas de la oposición desde su correo al de un policía interino, sugiriendo que por un problema de ciberseguridad su dirección pudo ser suplantada.

Calvo se enfrenta a una pena de año y medio de cárcel e inhabilitación por 12 años y medio por presuntos delitos de revelación de secretos y continuado de prevaricación.

La Fiscalía lo acusa porque desde su dirección personal, con dominio Gmail, se envió un correo electrónico con siete de las diez preguntas --las que elaboraron otros dos oficiales encausados--, a un policía interino, supuestamente para que las remitiera a otros dos agentes, que solamente llegaron a recibir puntuación por aquellas preguntas.

El agente interino llevó el correo ante un notario para plasmar el envío en un acta, que acabó en manos de la Guardia Civil. En el juicio, Calvo ha rechazado que fuera él quien personalmente remitió las preguntas, pero ha admitido que no puede justificar por qué se enviaron esos archivos desde su correo personal: "No lo puedo explicar, proque no lo sé".

Seguidamente, Calvo ha lanzado la posibilidad de que su dirección fuera suplantada gracias a un problema en la seguridad informática del cuartel.

En concreto, ha sostenido que, con posterioridad a su dimisión, se enteró "de todos los problemas que hay informáticamente" en el Ayuntamiento, y que los técnicos municipales le indicaron que "desde el cuartel se podía remitir un correo electrónico desde cualquier terminal con cualquier remitente", incluso uno ajeno al servidor municipal. "Se podría hacer desde la Casa Real o desde la NASA", ha ejemplificado.