Una exposición dedicada al despertar del arte contemporáneo en Mallorca se sumará al proyecto 'Paysage Miró' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca inaugurará el próximo martes 28 de octubre en la exposición 'Joan Miró y el despertar del arte contemporáneo en Mallorca. Miró y Pelaires 1969-1983', que se sumará al proyecto 'Paysage Miró'.

La muestra, que estará disponible hasta el 15 de junio de 2026 en el Museu de Mallorca, abarca un período que va desde la inauguración de la Sala Pelaires en 1969 hasta la muerte de Joan Miró en 1983.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la exposición propone un recorrido por la relación entre Miró y la Sala Pelaires y revela el papel determinante que el artista tuvo en el nacimiento del arte contemporáneo en Mallorca.

La Sala Pelaires se convertiría en un espacio clave para la vanguardia artística y cultural, punto de encuentro de grandes escritores, artistas y agentes culturales internacionales, un soplo de aire fresco para la anquilosada vida cultural de finales de los años sesenta en nuestra comunidad.

A través de documentación histórica, carteles, catálogos y hemerotecas, así como obras originales de la época, la muestra recoge 14 años de "complicidades y generosidad" de Miró con la Sala Pelaires y con Mallorca, una etapa en la que el artista estableció un vínculo profundo con la isla y la situó por primera vez en el contexto artístico internacional.

Se trata, ha defendido el Consell, de una revisión necesaria para mostrar el apoyo y la implicación del artista en la promoción del arte contemporáneo en la isla y preservar su memoria.

Dentro del 'Año Miró' impulsado por el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, esta exposición será "el colofón que aporta la mirada más arraigada a la isla y al compromiso del pintor con el despertar del arte contemporáneo mallorquín".