La exposición itinerante 'La veu de la mar' se instala frente a la sede de la APB hasta el próximo 31 de agosto

PALMA, 19 Ago.

La exposición itinerante 'La veu de la mar', que reúne las 32 fotografías ganadoras del certamen organizado por MARE en 2024, se ha instalado frente a la sede de Autoridad Portuaria de Baleares (APB), donde permanecerá hasta el próximo día 31 de agosto.

Según ha expresado el director de la APB, Toni Ginard, con motivo de la inauguración de la exposición, la muestra "quiere conseguir una mayor concienciación de la protección del mar balear a través del arte". En concreto, de unas imágenes que reflejan "la belleza que tiene el mar Mediterráneo, pero también su fragilidad".

Por su parte, el coordinador general de MARE, Amador Garcías, ha subrayado que el certamen "bate récords año tras año, no solo a nivel de participación, sino también a nivel de calidad". Además, Garcías ha celebrado que por primera vez la exposición sea itinerante y recorra todas las islas durante el verano.