La expresidenta del IMAS rechaza que no se conocieran casos de explotación de menores tuteladas antes de 2015

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en la etapa 2015-2019 ha rechazado este jueves que en la institución no se conocieran casos de explotación de menores tuteladas antes de 2015.

Durante su comparecencia en la comisión política del Consell que estudia este asunto, Puigserver ha afirmado que en memorias anuales de los años 2012 y 2013 ya aparecen referencias a casos "no de explotación sexual infantil, pero sí de prostitución y corrupción de menores".

Con todo, a preguntas del conseller del PI Antoni Amengual, Puigserver ha reconocido que no puede afirmar que los casos que se reseñan en las memorias fueran casos de abusos a menores estando ya tuteladas por el IMAS, o si se trataba de casos de abusos en el entorno familiar que se derivaban a la Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil (Uvasi) del IMAS.

Sin embargo, ha argumentado que cree que se trataba de lo primero, porque aparecen como derivaciones hechas directamente desde el servicio de protección de menores.

En detalle, ha mencionado que constan dos casos en 2012, uno en 2013 y cuatro en 2014. En este sentido, Puigserver ha dicho que "no daba crédito" al enterarse de que sus predecesores dijeron no tener conocimiento de este tipo de casos en la sesión anterior de la comisión. "Viendo estos datos, me extraña que digan que ignoraban que antes de 2015 había estos casos", ha declarado.

En esta línea, Puigserver ha protestado señalando que este asunto no surgió "como una seta en julio de 2015". "Creo que quedó claro que ya existía", ha añadido.