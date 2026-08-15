Extinguido un incendio en un edificio en Sant Antoni

Archivo - Camiones de Bomberos de Ibiza estacionados. - BOMBEROS DE IBIZA - Archivo

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos d'Eivissa han actuado este sábado en un incendio declarado en un edificio de viviendas en la calle Johannes Sebastian Bach, en Sant Antoni.

El fuego se ha originado sobre las 13.30 horas por causas que todavía se desconocen, según han informado desde el cuerpo de bomberos de Eivissa.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro vehículos y 11 bomberos que han actuado en las labores para apagar el fuego, que ha quedado extinguido a las 15.00 horas.