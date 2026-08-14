La fachada de la Conselleria de Turismo amanece con una pintada con el mensaje 'El turisme mata'

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, condena las pintadas en la fachada de su Conselleria - CAIB

PALMA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte en Palma ha amanecido este viernes con una pintada en la que se puede leer el mensaje "El turisme mata" y que ya ha sido retirada por los servicios de limpieza.

Se trata de la segunda vez que aparecen pintadas en la fachada de la Conselleria, después que en julio de 2025 Arran Mallorca escribiera "Culpables de la nostra misèria". Antes de las 12.00 horas, la pintada ha

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha mostrado su rechazo y condena en un mensaje en redes sociales, en el que ha defendido que "lo que mata es convertir un debate complejo en una consigna fácil".

"En Baleares sabemos mejor que nadie qué significa el turismo: oportunidades, trabajo, prosperidad y también retos que tenemos que afrontar con valentía. Sin negar los problemas, pero tampoco señalando como a enemigo aquello que forma parte de la vida y del futuro de miles de familia", ha dicho.