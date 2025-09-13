Fallece a los 85 años el empresario Jaime de Juan

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario Jaime de Juan y Pons ha fallecido este jueves en Manacor, Mallorca, a los 85 años.

Vecino de s'Illot, De Juan fue uno de los fundadores de la Federación Hotelera de Mallorca.

El velatorio será este domingo, 14 de septiembre, a partir de las 16.00 horas en el Parc de l'Auba de Manacor.

Su familia lo ha querido recordar "como él quería: una persona fuerte, luchadora, positiva y llena de ganas de comerse el mundo". "Para él nada era un impedimento, siempre siguió avanzando con los propósitos y la cabeza bien alta", han agregado.