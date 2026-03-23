Fallece el poeta ibicenco Antoni Marí

EIVISSA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El poeta ibicenco Antoni Marí (Eivissa, 1944-2026) ha fallecido este lunes, según ha confirmado LaBreu Edicions en un comunicado en el que destacan que ha sido una de las voces "más lúcidas y rigurosas" de la literatura catalana contemporánea, tanto en el campo de la poesía, como en el ensayo y la narrativa.

Poeta, pensador y profesor, su obra se caracterizó por una reflexión constante sobre la creación artística o el lugar del individuo en la modernidad.

Entre sus ensayos más destacados figura 'L'home de geni' (1984 y 1997), 'Formes de l'individualisme' (1994, premio Crítica Serra d'Or) y 'La voluntat expressiva' (2002, premio Nacional). En narrativa, logró un amplio reconocimiento con 'El vas de plata' (1991 y 2017, premios Ciutat de Barcelona y Serra d'Or) y 'El camí de Vincennes' (1996, premios Prudenci Bertrana y Serra d'Or).

El pasado año, además, esta editorial destaca que publicó lo que se puede considerar como su "testamento literario" con la obra 'Quatre costats'.