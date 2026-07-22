Fallecen dos jóvenes que circulaban en moto en Formentera

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

FORMENTERA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta han fallecido este miércoles en Formentera al ser alcanzadas por un taxi, según ha informado el SAMU 061.

El aviso del accidente ha tenido lugar a las 11.27 horas a la altura de Cala Dúo y, al llegar los efectivos de emergencias, han comprobado cómo una de las afectadas presentaba signos incompatibles con la vida.

La otra afectada, de unos 25 años, estaba en parada y, a pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por estabilizarla, no ha sido posible y también ha fallecido.

Al parecer, las dos chicas iban en la misma moto y han sido alcanzadas por un taxi. Hasta el lugar del suceso, entre otros, se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico.