Una familia con dos menores se enfrenta a un desahucio en Son Gotleu

Archivo - Una persona sujeta un cartel de 'Stop desnonamients' durante una concentración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para exigir una ley de derecho a la vivienda, a 28 de febrero de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una familia con dos menores, uno de ellos autista, se enfrenta a un desahucio previsto para la mañana de este lunes en el barrio palmesano de Son Gotleu.

Los afectados, según ha informado la asociación Stop Desnonaments en un comunicado, entraron en la vivienda con un contrato de alquiler, aunque "estafados" por una persona que se hizo pasar por el dueño.

Cuando se enteraron de la supuesta estafa dejaron de pagar la renta y trataron de llegar a un acuerdo con la propiedad, algo que no han conseguido.

El inmueble, siempre de acuerdo con la información facilitada por la asociación, era en un primer momento propiedad de una empresa y después pasó a manos de otra, ambas bajo el control de una entidad bancaria española.

Sin embargo, el año pasado un inversor particular la compró e inició los trámites para ejecutar el desahucio, que todavía no se ha ejecutado pero que está previsto para esta mañana.

El caso de la familia, de la que forman parte dos menores, uno de ellos autista, es conocido desde hace años por Stop Desnonament, que ha lamentado que no se haya evitado pese a tratarse de un gran tenedor.

La asociación ha culpado tanto a la justicia como al Govern de "seguir evitando que se aplique", en este y otros casos, la ley de vivienda.