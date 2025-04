Familia de un niño autista de Baleares denuncia discriminación en el acceso a las escuelas de pascua y verano

No permiten la inscripción de un niño a una escuela de verano pese a que la administración ofrece ayudas a la contratación de monitores adicionales para atender a personas con dependencia

PALMA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los padres de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de Baleares han denunciado públicamente la "discriminación" que sufre su hijo en el acceso a las escuelas de pascua, verano o Navidad que se llevan a cabo con motivo de fiestas escolares y con el objetivo de garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar.

En declaraciones a Europa Press, la madre de un niño con una dependencia de grado III relata cómo una empresa que gestiona escuelas de verano y pascua en un centro público les ha asegurado que no disponen de plazas para niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE), ni Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE), porque no les "subvencionan esas plazas" y no "pueden destinar una persona solo a un niño".

No obstante, fuentes de la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales recuerdan que existe una convocatoria de subvenciones para la contratación de monitores adicionales para atender a personas de entre tres y 18 años con un grado reconocido de dependencia durante los veranos de 2024 y 2025. De hecho, según consta en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), las entidades que quisieran acogerse a esta subvención estarían en plazo.

Estas ayudas del Ejecutivo balear buscan contribuir a que niños y jóvenes con diversidad funcional o cognitiva puedan disfrutar de un ocio de calidad en igualdad de oportunidades en todas las Islas. No obstante, esta madre relata que la empresa le ha informado por email que sólo atienden a niños "sin necesidades".

La entidad que presta este servicio, que en su página web indica que fomenta la diversidad, preguntada por Europa Press por este tema, dice que son los centros escolares los que deciden "qué niños pueden ir" pero que desconocen estas ayudas de la Conselleria. Precisamente, la madre censura que sólo después de que este medio contactara con ellos le hayan enviado otro email para "aclarar la situación".

"Les pedí información sobre plazas NEE o NESE, me declararon que no atendían si necesitaban apoyo, les contesté que eso era una discriminación y no me hicieron ni caso. Ahora que la prensa les ha llamado me dicen que es porque tienen poca capacidad y se centran en atender las plazas derivadas de los centros escolares que acogen físicamente estas escuelas de verano o pascua".

"Si esto es así, ¿por qué no lo contaron en un primer momento? ¿Por qué han esperado a que les llame la prensa? ¿Por qué ninguna de las madres de niños con discapacidad que acude a estos centros ha sido informada? Me da la impresión de que siguen con lo mismo: rechazando a niños que realmente necesiten el apoyo y centrándose en aquellos que puedan tener más autonomía. Esto para mí sigue siendo una clara discriminación", espeta.

La madre insiste en que no hace esta denuncia pública con la intención de que permitan la inscripción de su hijo en esta escuela de verano: "No quiero que gente con poca sensibilidad cuide de mi hijo pero sí que es necesario llamar la atención sobre este problema. Esto no es un caso aislado y esta discriminación nos afecta a todos. Nosotros podemos buscar alternativas para su cuidado pero ¿y las familias que no cuentan con una red de apoyo?", se pregunta.

OTRA MADRE RELATA QUE LE HICIERON LLEVARSE A SU HIJO TEA "DE UN DÍA PARA OTRO"

Otra madre de un niño con autismo de grado 1 narra a Europa Press que en 2024 realizó la inscripción a la escuela de verano exponiendo la condición de su hijo, de entonces cinco años, pero al mes de estar allí, le dijeron que le devolvían el dinero y que se lo llevara.

"Nos quedamos sin escuela de verano de un día para otro. ¿Qué hago? ¿No voy a trabajar? No pueden decir de un día para otro 'te devolvemos el dinero y te buscas otro sitio'", alega esta otra familia que vio cómo cuidaron a su hijo un mes de los dos que habían contratado. "Me dijeron te devolvemos el dinero y búscate la vida", lamenta.