Familias del Ceipieem Son Serra convocan una manifestación para reclamar la construcción de un nuevo edificio

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del Ceipieem Son Serra ha organizado una manifestación este miércoles para pedir a la Conselleria de Educación y Universidades, la construcción de un nuevo edificio para el centro.

La agrupación de familias ha convocado esta protesta a las 17.15 horas en el solar de Son Peretó que supuestamente se iba a destinar a esta nueva infraestructura, para pedir un compromiso público con este nuevo edificio y acelerar el proyecto.

En un comunicado, las familias han explicado que llevan "más de diez años" avisando a la Conselleria de las "deficiencias" de espacio del centro, puesto que, a su juicio, en la actualidad se "incumple la normativa existente" sobre equipamientos de centros docentes y centros de enseñanza musical.

"Plazas limitadas de comedor, aula modular en el patio, uso del gimnasio para ensayos colectivos o tener que desplazarse fuera del centro --con el coste que esto conlleva-- para conciertos y eventos. Son situaciones que se enquistan y normalizan, a pesar de vulnerar los derechos de los alumnos y no tienen un mayor impacto gracias al trabajo y compromiso de las familias y el equipo docente", han resaltado.

En 2023 empezó la primera fase de una ampliación que "subsanaba las deficiencias más urgentes" pero han criticado que el resto de fases planteadas "no han seguido adelante".

Al ver que la ampliación "no era viable" debido a las características del solar actual, la AFA ha trabajado con el resto de la comunidad educativa para promover la construcción de un edificio nuevo en el solar de uso educativo que se encuentra en Son Peretó.

En sucesivas reuniones que se han tenido con las administraciones se "ha reconocido la problemática" y han expresado su compromiso a "encontrarle solución".

Sin embargo, han apuntado que esas promesas "no se han traducido en acciones y procedimientos" que hayan asegurado que estaban en marcha, "luego ha resultado que no lo estaban".

En su visita al centro el pasado 9 de marzo, han aseverado que el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se comprometió personalmente con "la construcción del centro nuevo".

Por este motivo, las familias se han mostrado "sorprendidas" porque desde la Conselleria se anuncien nuevos centros de estudios integrados de música en las diferentes islas, mientras "se ignora al centro de referencia en Baleares de esta modalidad de estudios".

"Los alumnos del Ceipieem Son Serra no son un instrumento político, para venir a hacerse la foto. Si de verdad está comprometido con el centro y cree en el proyecto ¿por qué no lo anuncia de forma pública cómo hace con todo lo demás?", han argumentado.

Por estos motivos, la AFA del colegio ha exigido a la Conselleria un nuevo centro "ya", al indicar que quieren "hechos" y no "promesas vacías".