Familias de Son Bordoy protestan en Cort contra su desahucio: "Queremos vivir como personas, no en la calle"

La portavoz de la PAH, Ángela Pons, junto a varios integrantes de las familias de Son Bordoy este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios integrantes de las familias que previsiblemente serán desahuciadas de las infraviviendas de Son Bordoy en las que residen desde hace años han intervenido este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Palma para protestar por su situación y reclamar una alternativa habitacional.

Según ha explicado la portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca, Ángela Pons, durante su breve discurso, el lanzamiento dejaría en la calle a cerca de 200 personas, entre ellas algunas con discapacidad o menores de edad.

Raúl, quien lleva 27 años viviendo y empadronado en los terrenos de Son Bordoy, ha explicado que "de golpe y porrazo" vino el Ayuntamiento con una notificación que les exigía abandonar sus viviendas en un plazo de diez días.

"Somos personas y queremos vivir como personas, no queremos estar en la calle", ha dicho.

Eduardo, otro de los vecinos de Son Bordoy, ha agradecido la ayuda que Cort les ha prestado a lo largo de los años y ha pedido que ahora les ayuden a encontrar una alternativa habitacional.

En la misma línea se ha expresado otra vecina, quien no se ha identificado. "No estamos haciendo nada ilegal, eso era un campo y nosotros con nuestras manos levantamos esas casas. Si eso era ilegal, que al primer ladrillo nos hubiesen mandado a la calle", ha manifestado.

También ha recriminado que funcionarios municipales se personaran un viernes en los terrenos con una orden judicial para que abandonaran sus viviendas el lunes siguiente sin una alternativa.

"Tenemos que encontrar una solución, no nos da para pagar una vivienda", ha señalado.

Pons, al final, ha recriminado al equipo de gobierno municipal su "falta de voluntad política" para buscar una solución habitacional para estas 200 personas.

Hace dos semanas, la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, acusó al Ayuntamiento de haber tejido una "alianza" con una promotora inmobiliaria para desahuciar a estas personas y permitir la construcción de una nueva urbanización en Son Bordoy.

La ecosoberanista explicó que estas personas viven en infraviviendas desde hace años, después de haber sido desahuciadas previamente de la zona de Can Pere Antoni para construir otros bloques de viviendas e instalarse allí.