Far defiende su gestión y pide una comisión de investigación sobre el informe de la Sindicatura

PALMA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Oficina Anticorrupción asegura que las deficiencias detectadas son "pequeños defectos formales"

PALMA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Oficina Anticorrupción, Jaime Far, ha defendido, este miércoles, en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, su gestión en la Oficina y ha insistido en que las supuestas irregularidades señaladas en el informe de la Sindicatura de Cuentas son "pequeños defectos formales causados por la falta de medios y materiales en los primeros momentos, donde estuvo solo y con un ordenador prestado por el Parlament".

Far ha comparecido a petición de los grupos parlamentarios PSIB, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca y Vox para dar cuenta sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas, donde se constatan deficiencias sobre contrato de material y personal.

Durante su intervención, el presidente de la Oficina ha pedido a los Grupos Parlamentarios que soliciten una comisión de investigación, tal y como ha adelantado que harán desde Vox, el diputado Sergio Rodríguez. Sin embargo, la diputada del PSIB Pilar Carbonero ha aconsejado a Far que "no haga política" con la petición de esta comisión porque "eso es nefasto".

Antes de solicitar la comisión de investigación, el presidente de la Oficina ha concluido que el informe de la Sindicatura no es un procedimiento administrativo sino de propuestas de mejoras, "que se han recogido y llevado a la práctica".

Asimismo, ha subrayado que no se ha podido constatar que la Oficina incumpla en los hechos ni el presidente con sus obligaciones. Far ha aseverado que, pese a las alegaciones planteadas por la Oficina a este informe, la Sindicatura "no ha cambiado nada".

"Se entiende que como son consejos de mejora no son recurribles, pero me debería dar una explicación de por qué no se aceptan las alegaciones", ha asegurado, para después concretar que "si fuesen recurribles ya estarían en el tribunal contencioso pertinente".

Igualmente, el presidente de la Oficina Anticorrupción ha desgranado varios informes de la Sindicatura sobre otras administraciones pertenecientes al Govern, los consells y ayuntamientos. En este sentido, ha considerado que la Sindicatura ha tenido "diferentes criterios de medición" entre estos organismos y la Oficina.

En todo momento, Far ha recalcado que "todas las incidencias" mostradas por la auditoría de la Sindicatura son formales, "en ningún momento son materiales". "Este informe me deja por tierra. Si lo que importa es el informe de la Sindicatura, me lo dicen y me voy", ha subrayado.