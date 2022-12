FEHM insiste en la "problemática" del taxi en Baleares y advierte de su afectación social, económica y reputacional

La Federación propone activar licencias temporales o la cesión de competencias a la Conselleria de Movilidad o al Consorcio de Transportes

PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha advertido este jueves de la "problemática" del taxi en Baleares, que tiene una triple afectación, como es la social, la económica y la reputacional.

"El tema del transporte público es capital y este encuentro es la culminación de una situación extrema que sufrimos desde los establecimientos hoteleros; si no nos alineamos todos los agentes implicados en este debate, sería muy difícil", ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de FEHM, María José Aguiló, durante la jornada municipal de transporte público 'Desde la perspectiva ciudadana a la turística'.

En este punto, ha reconocido que son "muchos" los problemas que afectan al sector en la actualidad "y el del transporte es uno de los principales", poniendo especialmente el foco en la escasez de taxis.

"Es una situación agravada; de media, en los últimos 20 años no ha habido prácticamente licencias pero sí un aumento demográfico del 30 o el 40 por ciento, por lo que los recursos disponibles están infradimensionados", ha insistido Aguiló, que ha criticado que, a esto, se suma "el número de licencias que no pasan por las paradas".

"No es que no cojan el teléfono o que no vengan, sino que seleccionan el servicio que se quiere dar, y los taxis son un servicio público concesionado", ha lamentado Aguiló, que ha insistido en las repercusiones que estos aspectos tienen sobre los establecimientos hoteleros y, en especial, sobre los clientes, que pierden sus aviones o reservas por este motivo, ha ejemplificado. "Todo esto es dramático", ha dicho la vicepresidenta ejecutiva.

Así, ha reiterado la triple afectación que conlleva la "problemática" de los taxis, la primera de ellas desde el punto de vista del servicio público que se presta a la ciudadanía.

La segunda, ha añadido, tiene que ver con la parte económica, "ya que afecta a las empresas porque no se pueden dar esa satisfacción a los clientes", y por último está la afectación ciudadana, "que tiene que ver con la reputación del destino".

"Tenemos un liderazgo muy claro; Baleares, debido a su trayectoria, recursos naturales y nivel de profesionalidad es un destino aspiracional, todo el mundo quiere venir y esto genera una expectativa muy alta que no podemos defraudar", ha sentenciado la vicepresidenta ejecutiva de FEHM.

Además, ha contemplado que, "en un mundo tan competitivo", las Islas no se pueden permitir este "riesgo", poniendo de ejemplo los años de pandemia y cómo han afectado a la economía balear.

Para concluir, Aguiló ha lamentando que la falta de taxis "no es una problemática puntual de esta temporada, sino que tiene recorrido", y en este sentido ha propuesto la elaboración de un calendario y soluciones para revertir la situación, como por ejemplo la activación de licencias temporales o la cesión de competencias a la Conselleria de Movilidad o al Consorcio de Transportes. "Ya estamos en tiempo de descuento", ha finalizado.