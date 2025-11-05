La FEHM pide "no hacer nada" que dañe a turistas "fidelizados" para que no se vayan a otros destinos con "alfombra roja"

Archivo - Turistas en hamacas bajo las sombrillas de la Playa de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha reclamado que "no se haga nada" que pueda dañar a los turistas que tienen "fidelizados" para evitar que viajen a otros destinos en los que les ponen "alfombra roja".

Así ha respondido el presidente de los hoteleros de Mallorca, Javier Vich, al ser consultado este miércoles por el posible temor a que una subida en el impuesto de turismo sostenible (ITS) o los precios de los establecimientos, provoque que Turquía u otros países puedar atraer al turismo familiar que acude a Baleares en verano.

En ese sentido, ha alegado que en la FEHM se tienen "muy solventes" y "seguros" de la oferta que tienen pero ha considerado que el problema les viene cuando se "desvían los focos de atención" y el debate "puede dañar a los países emisores".

"Si hay una isla que genera hasta septiembre 13.000 millones de euros de impacto económico con una ocupación del 74% y un destino competitivo, no hay que hacer nada que dañe a los clientes fidelizados", ha reivindicado.

Sobre la propuesta concreta de subir el ITS en el verano que se debatirá en el marco del Pacto por la Sostenibilidad, Vich ha resaltado que los hoteleros recaudan 148 millones de euros con el ITS pero ha advertido que una subida en esta época del año podría tener "una incidencia importante".

De este modo, ha recalcado que las pernoctaciones de turistas "no crecen" pero "no se tiene que penalizar" la temporada alta de sol y playa, porque es la que tiene "mayor dependencia de las familias".