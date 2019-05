Feijóo sobre Puigdemont: "Una cosa es que te puedas presentar a las elecciones y otra que puedas asumir el escaño"

Publicado 06/05/2019 19:31:41 CET

"Hay muchos ciudadanos sorprendidos por que personas prófugas puedan formar listas electorales"

PALMA DE MALLORCA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes en Palma, respecto a que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, pueda concurrir a las próximas elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo, que "una cosa es que te puedas presentar a las elecciones y otra es que puedas asumir el acta de eurodiputado". "Es una cuestión procesal" que se deberá resolver después de que se celebren las elecciones, ha señalado.

Ante los medios de comunicación, Feijóo se ha expresado así con motivo de su visita a la Casa Gallega de Mallorca en un acto en el que ha participado junto al candidato a la presidencia al Govern, Biel Company, y la candidata a las elecciones europeas, Rosa Estaràs.

Según ha dicho, "hay muchos ciudadanos sorprendidos por que personas prófugas puedan formar listas electorales". Así, ha recalcado que comparte "muchas preocupaciones" de la ciudadanía que no entiende que "una persona que está reclamada por la justicia, y que debería esta sentada ante la sala segunda el Tribunal Supremo, igual que sus compañeros, pueda presentarse a las elecciones".

Cabe resaltar que el presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid de permitir que Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí puedan concurrir a elecciones europeas.

Las sentencias de los mencionados juzgados, tal y como ya consideró el Tribunal Supremo, establecen que el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que estableció que no podían presentarse por el partido Lliures per Europa (Junts) no es conforme a derecho, por lo que ordenan a este organismo que publique la candidatura incluyendo a Puigdemont, Comín y Ponsatí.

Casado ha hecho este anuncio en la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras entrevistarse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.