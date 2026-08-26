Felanitx tendrá por primera vez seguridad privada en las fiestas de Sant Agustí

Comisaría de la Policía Local de Felanitx. - AYUNTAMIENTO DE FELANITX

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Felanitx reforzará el dispositivo de seguridad con motivo de las fiestas de Sant Agustí con más de 55 agentes de policía local y de la Guardia Civil y, por primera vez, también con seguridad privada.

El Consistorio ha señalado este miércoles en una nota de prensa que este año Felanitx contará con 30 policías locales entre los de Felanitx y los cedidos de Llucmajor, Campos, Porreres e Inca. A estos, se sumarán, por primera vez, diez personas de seguridad privada que estarán bajo las órdenes del inspector de la Policía Local. El dispositivo lo completarán más de 25 agentes de la Guardia Civil.

Durante la mañana de este viernes, los controles y la vigilancia correrán a cargo de la Policía Local y los agentes de la Guardia Civil, que se encargarán de controlar los accesos al núcleo urbano para un correcto desarrollo de las actividades y la seguridad ciudadana.

A partir del mediodía, se sumarán todavía más efectivos de la Guardia Civil y de Tránsito, procedentes de Palma, que controlarán los accesos al municipio a través de varios puntos de control.

El Ayuntamiento ha recordado a la ciudadanía y a los visitantes "la importancia de hacer uso de los aparcamientos habilitados, situados en el Torrentó, el aparcamiento situado en la entrada de Felanitx desde Campos o toda la zona del polígono de Son Colom".

REFUERZO DE TRANSPORTES

Con motivo de las fiestas de Sant Agustí, se reforzará también el servicio de salida del TIB para facilitar el retorno de los asistentes. En este sentido, el Ayuntamiento ha pedido que no se aumenten las frecuencias de llegada, pero sí las de salida.

El Consistorio también ha recomendado planificar la salida de Felanitx de manera escalonada con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar una movilidad fluida y segura.

La alcaldesa, Catalina Soler, ha invitado a "vivir las fiestas y el día de Sant Agustí con sentido común y respeto a los vecinos de Felanitx". Además, ha reivindicado que "ir de fiesta tiene que ser un momento de disfrute", no de "incivismo y suciedad".