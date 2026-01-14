La feria Horeca se celebrará en Palma la segunda semana de febrero con más programación y un acto de homenajes al sector

Presentación de la feria Horeca 2026 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La feria Horeca 2026 se celebrará en Palma la segunda semana de febrero, entre los días 9 y 11, con más programación y un acto de homenajes a profesionales, empresas y proyectos que han contribuido de forma destacada al desarrollo del sector.

Estas son algunas de las características de esta nueva edición de la feria, que se ha presentado este miércoles por primer vez en el Ayuntamiento de Palma.

Para la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, que el Ayuntamiento albergue este acto supone "una muestra clara" del compromiso de Cort con un evento que "se ha convertido en el principal punto de encuentro anual de profesionales de la hostelería y la restauración".

En esta línea, ha destacado que la feria "refuerza el papel de Palma como sede de iniciativas clave para el desarrollo económico, la innovación y el empleo en el sector".

También ha puesto en valor la importancia de Horeca para dar visibilidad al producto y comercio local y para "seguir impulsando a Palma como un destino gastronómico de calidad durante todo el año".

La nueva edición, según ha señalado el Ayuntamiento, amplía los espacios dedicados a la reflexión, el aprendizaje y el intercambio de conocimiento, con especial protagonismo de la Sala Palma, que patrocina Cort y que por segundo año consecutivo se integra en la feria y "se consolida como uno de sus ejes centrales".

Este espacio acogerá el Foro Horeca, donde se abordarán cuestiones fundamentales para el presente y el futuro del sector, como la gestión empresarial, la innovación o la digitalización.

La novena edición de la feria tendrá lugar en el Velódromo Illes Balears bajo el lema 'Impulsando el futuro y protegiendo el pasado'. La programación se refuerza con más contenidos profesionales y formativos.

Asimismo, la Sala Palma acogerá conferencias, talleres y sesiones técnicas centradas en gestión empresarial, rentabilidad, innovación, sostenibilidad, digitalización y marketing aplicado al sector hostelero.

La organización ha subrayado que la edición de Mallorca "marca el inicio del calendario Horeca 2026 y actúa como referencia para el conjunto del sector, tanto por volumen de participantes como por contenidos y presencia institucional".

Junto al Foro, la feria mantendrá su zona expositiva como núcleo de actividad comercial y profesional, donde empresas proveedoras del sector presentarán productos, servicios e innovaciones dirigidas a hoteles, restaurantes, cafeterías y servicios de catering.

Mallorca acogerá también el programa completo de concursos gastronómicos, cuya convocatoria permanece abierta a profesionales de todas las islas. Este es, han destacado, uno de los espacios con mayor participación y proyección mediática del evento.

La edición de Mallorca de Horeca Baleares 2026 incluirá también un acto de homenajes y reconocimientos, con el objetivo de poner en valor la trayectoria, el compromiso y la aportación de profesionales, empresas y proyectos que han contribuido de forma destacada al desarrollo del sector.

Entre los homenajeados figuran referentes del producto, la restauración, la hotelería, la distribución, la formación, el periodismo gastronómico y la coctelería, con reconocimientos como Producto Emblemático, Compromiso Hotelero, Cocina Emblemática, Cocina Popular, Periodismo y Cultura, Desarrollo y Distribución, Formación, Compromiso Restauración, Barman y la Distinción Horeca 2026, que reconoce de manera transversal una trayectoria especialmente vinculada a los valores del evento.

Tras la cita de Mallorca, Horeca Baleares continuará en Ibiza del 4 al 6 de marzo y en Menorca del 17 al 19 del mismo mes.

A la presentación de este miércoles han asistido también el director comercial de la feria; José Luis Córcoles; el director general de Comercio y Restauración, Toni Fuster; y la gerente de PalmaActiva, Carmen Aguiló; entre otros representantes del Govern y del sector.