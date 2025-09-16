Fernández apunta que en Baleares hay más de 13.000 personas en lista de espera para valorar su discapacidad

Archivo - La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha indicado que, en el pasado mes de agosto, en Baleares había más de 13.000 personas a la espera de ser valoradas en el ámbito de la discapacidad.

Estos son algunos de los datos ofrecidos por la representante del Govern, durante la petición de comparecencia de MÉS per Mallorca sobre esta cuestión, en la que también ha informado que el tiempo medio de espera es de unos 14 meses.

La consellera ha avanzado que a partir del mes de octubre su departamento hará públicos los datos de las listas de espera de valoración para la discapacidad pero ha aseverado que la cifra facilitada por el Govern en la pasada legislatura "no era real".

Uno de los motivos que ha dado Fernández para tener estas cifras de espera es que con la aprobación en 2023 del nuevo procedimiento para reconocer la discapacidad, para sustituir al baremo anterior que, aunque lo "mejora y hace cumplir con los derechos de estas personas", ha relatado que su implantación fue "caótica y con falta de previsión" por parte del Govern anterior.

Todo esto ha manifestado que ha provocado una ampliación del tiempo de espera en toda España por la falta de formación del personal de valoración, como por los errores de la aplicación informática.

Fernández ha hecho un repaso por las políticas del Govern en materia de discapacidad y, pese a que ha reconocido que les queda "mucho por hacer", ha señalado que el Govern trabajará por dar una solución a las personas con discapacidad.

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha celebrado la publicación de los datos de lista de espera, ya que ha considerado que era algo "imprescindible" para la rendición de cuentas, dar valor democrático a las instituciones y no mantener el "oscurantismo".

Carrió ha alertado del aumento del tiempo de espera durante la presente legislatura y ha subrayado que detrás de cada una de estos números de la lista "hay personas con nombres y apellidos". Por esto motivo, ha calificado de "fracaso" el plan de choque contra las listas de espera del Govern.

En ese sentido, ha advertido que las plazas del equipo de valoración "no se han dotado" y la valoración a base de horas extras del personal, ya que otra de las medidas para incrementar el personal como el convenio con el IbSalut no se ha acabado aplicando.

Por estos motivos, ha reprochado que aunque el Govern destaque que hay menos solicitantes de ayudas, se debe a que hay menos personas valoradas.