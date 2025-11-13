Fernández insiste en la "falta de medios, recursos y personal" de Baleares ante la llegada de migrantes

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha reclamado este miércoles al Gobierno central que "tenga en cuenta la situación de Baleares" ante el incremento de llegadas de migrantes a las Islas en los últimos días, y ha denunciado públicamente la "falta de medios, recursos y personal" para atenderlos adecuadamente.

En declaraciones a los periodistas preguntada por esta materia en una rueda de prensa, Fernández ha recordado que en las últimas 48 horas han llegado 324 personas en patera a las Islas y que, entre ellas, se ha confirmado que hay una docena de menores extranjeros no acompañados, aunque ha precisado que estos últimos "aún se encuentran en proceso de identificación" y se espera que la cifra aumente.

La consellera ha subrayado que Baleares acoge actualmente a 740 menores y ha advertido de que el sistema de atención "está al límite". Además, ha explicado que desde desde el Govern no quieren recurrir a macrocentros ni a infraestructuras saturadas, pero "el Gobierno empuja a ello" al no poner freno a la migración ilegal y a las mafias que operan en el Mediterráneo.

Fernández ha criticado también la "falta de respuesta" por parte del Ministerio de Infancia y Juventud tras la reciente visita del secretario de Estado y ha censurado que fuera "una reunión vacía y de oídos sordos". Asimismo, ha defendido que no tienen una política racista por "querer atenderles con dignidad", y ha añadido que no han recibido "ni una sola novedad ni compromiso real" al respecto.