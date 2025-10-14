Fernández reconoce que las listas de espera en dependencia son "intolerables" pero acusa al PSIB de dar "datos falsos"

Archivo - La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha reconocido que las listas de espera de atención a la dependencia son "completamente intolerables", aunque ha asegurado que los datos a los que hace referencia el PSIB son falsos.

"Aunque los datos que usted da no son reales, sí que es cierto que tenemos unas listas de espera que consideramos completamente intolerables, y por eso este Govern se pone a trabajar", ha señalado la consellera este martes en el Parlament.

Así lo ha dicho en una comparecencia, solicitada por los socialistas, para dar cuenta del cumplimiento de una iniciativa aprobada hace un año relativa al nuevo plan de infraestructuras, y en la el diputado del PSIB Omar Lamin y la consellera han discrepado en los datos en dependencia.

Por un lado, según el socialista, en dos años se ha incrementado en un 30 por ciento el número de personas a las que se les reconoce el derecho pero no pueden acceder al servicio, y el tiempo de espera en centros de días y en residencias ha llegado a los 40 y 250 días, respectivamente.

Sin embargo, Fernández ha asegurado que durante esta legislatura se ha reducido un 12 por ciento la lista de espera de las personas con derecho a prestación, y que ha aumentado un 19 por ciento el número de personas en el sistema de dependencia.

Además, ha remarcado la consellera, los datos de dependencia y, por primera vez los de discapacidad, se publican mensualmente y "no son" los que Lamin ha mencionado.

El socialista ha interpelado a la consellera trasladado su "profunda preocupación" por la gestión de la atención a la dependencia. "El Govern ha convertido un sistema que funcionaba en un sistema saturado", ha lamentado.

Según Lamin, la atención a la dependencia es "lenta, con muchos retrocesos y con un incremento sin precedentes de las listas de espera y la precarización de los servicios públicos". "Las personas esperan más que nunca", ha advertido.

En este sentido, ha cargado contra el Govern por sus políticas, considerando que en dos años no han hecho "propuestas que cambien la vida de la gente", sino que "van en la dirección contraria, de incrementar la frustración y que cada vez haya más gente sin atender".

Con todo, ha reclamado al Govern que construya "de una vez por todas" las residencias y centros de día que "se podrían haber proyectado hace tiempo". "Lo único que ve la ciudadanía es un Govern sobrepasado y que ha hecho muy poco trabajo", ha apostillado.

"Evidentemente queda muchisimo por hacer", ha respondido Fernández, quien ha destacado el plan de choque para reducir las listas de espera presentado la semana pasada y ha negado que haya centros de día o residencias cerradas.

"Yo no sé si usted sabe cómo funcionan las cosas, pero cuando se acaba una obra se tiene que recepcionar, se tiene que acreditar el servicio, se tienen que sacar los pliegos para poder licitar esos servicios, en el caso que sean de gestiones indirectas, como se está haciendo en algunos ayuntamientos y en otras administraciones", ha dicho al diputado.

Por otro lado, la consellera ha aprovechado para reclamar al Gobierno de España el 50 por ciento de la financiación del sistema de atención a la dependencia, teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma financia más del 80 por ciento.

"Tenemos un sistema de atención a la dependencia que sostenemos prácticamente nosotros solos", ha criticado, reprochando al Ejecutivo que se haya comprometido a financiar lo que le corresponde "solo" con el Gobierno del País Vasco.

Finalmente, Fernández ha hecho referencia a los trabajadores de la Fundación de Atención a la Dependencia, con una huelga convocada, y ha expresado su "compromiso" de "seguir trabajando y dedicar los máximos esfuerzos" para dar respuesta a una situación "límite".