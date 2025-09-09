Fernández ve un "efecto llamada" en la gestión de "algunas ayudas" con "una falsa percepción de cobertura social"

Archivo - La nueva consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, durante la toma de posesión de los nuevos consellers del Govern balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha considerado que se está produciendo un "efecto llamada" en la gestión de "algunas ayudas" que, a su parecer, "generan una falsa percepción de cobertura social a todo aquello que llega" a Baleares.

Así lo ha dicho Fernández en la sesión de control al Govern del pleno de este martes, su primero como consellera, tras ser preguntada por los diputados de Vox por inmigración y menores migrantes no acompañados.

La consellera ha asegurado que el Govern tiene la "obligación de no contribuir" a la situación de emergencia migratoria en las Islas y, por ello, ha recordado, el Ejecutivo acordó con Vox un mínimo de residencia legal para las prestaciones de emancipación y renta social garantizada. "Eso es lo que vamos a hacer", ha añadido.