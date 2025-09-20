Fernández visita Fundación Nemo y reafirma compromiso del Govern con la atención a la infancia y la diversidad funcional

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha visitado la Fundación Nemo y ha reafirmado el compromiso del Govern con la atención a la infancia y la diversidad funcional.

En una nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que la consellera Sandra Fernández, junto con la directora general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, Catalina Isern, han visitado las instalaciones de la Fundación Nemo, donde han podido conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla con niños, jóvenes y familias.

La Fundación Nemo es un recurso de referencia en atención temprana y apoyo a la diversidad funcional, con un enfoque integral que combina terapias personalizadas, acompañamiento a las familias y fomento de la inclusión en la escuela y la comunidad

La Conselleria mantiene dos conciertos de atención temprana con esta Fundación en Menorca por un importe de 689.697,32 euros y en Palma, con un importe de 2.071.680,00 euros.

Además, la Conselleria financia un proyecto de promoción de la autonomía para personas con discapacidad por un importe de 73.372,63 euros, y a través de la convocatoria del 0,7 por ciento del IRPF se destinan 396.199,86 euros a programas que refuerzan la inclusión social y el acompañamiento a las familias.

Actualmente, centenares de familias se benefician de los programas de Nemo, que permiten a los menores avanzar en autonomía y bienestar, al tiempo que ofrecen a los padres un apoyo especializado y cercano para afrontar la crianza y los cuidados.

La consellera Sandra Fernández ha destacado que "estos recursos marcan la diferencia en la vida diaria de muchas familias y contribuyen a garantizar la igualdad de oportunidades para los niños con necesidades especiales". Asimismo, ha reafirmado que "el Govern seguirá trabajando de la mano de entidades de referencia como Nemo para que ninguna familia quede sin apoyo cuando más lo necesita".