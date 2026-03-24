Festival de cultura clásica Maremagnum en Mallorca: fechas y programa completo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival de cultura clásica Maremagnum, organizado por el Consell de Mallorca y la asociación Maremagnum Baleares, regresa a La Misericordia del 26 al 29 de marzo.

Durante cuatro días, el patio de Hombres del centro cultural se convertirá en un espacio de divulgación, recreación y reflexión sobre las sociedades grecorromanas, con un amplio programa de actividades gratuitas para todos los públicos, según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

La edición de este año se presenta bajo el lema 'Un viaje con Caronte: morir y matar en Roma', una propuesta que explora la muerte, la violencia, los rituales funerarios y los mecanismos de poder en el mundo antiguo, desde los magnicidios hasta las prácticas religiosas y militares.

La directora insular de Patrimonio, Maribel Arnau, ha señalado que el festival consolida La Misericordia como un espacio de referencia para la divulgación histórica y para acercar el patrimonio clásico a toda la ciudadanía. "Un año más, este festival demuestra que la cultura clásica sigue despertando interés y que es una potente herramienta para entender nuestro presente", ha afirmado.

Por otra parte, la directora insular ha destacado la importancia del Foro Escolar que, este año, contará con la participación de 700 alumnos, como una oportunidad única para que los jóvenes vivan la historia antigua de manera práctica y rigurosa, y para que descubran que el mundo clásico está mucho más vivo de lo que parece. Toda la programación está disponible en la web del festival.

PROGRAMA COMPLETO

Consulta aquí el progama completo:

Jueves, 26 de marzo

19.00 horas: Presentación del FESTIVAL DE CULTURA CLÁSICA 2026

19.30 horas: Conferencia de Sandra Parente: Julia la Mayor, la hija única de Augusto: de instrumento en la política sucesoria a símbolo del escándalo político

Viernes, 27 de marzo

9.00 horas: Foro escolar

18.30 horas: Conferencia de Yasmin Bernúz Rodríguez: Herederas de Circe; magia, pócimas y asesinas en el mundo grecorromano

19.30 horas: Mesa redonda en la sala del patio de las Mujeres, la Misericòrdia (Palma), dirigida por Lluís Garcia Coll (arqueólogo), con Juan Rita Larrucea (profesor de biología y botánica UIB); Yasmin Bernúz Rodríguez, conferenciante e historiadora; Neus Rotger Bennàssar (antropóloga, profesora)

Sábado, 28 de marzo

10.00 horas: Ruta por los mitos clásicos de Palma. Punto de encuentro: plaza de la Reina (Palma)

11.00 horas: 'Venenos en la mesa', conferencia con degustación de recetas antiguas basadas en los venenos más habituales en el mundo antiguo.

De 16.30 a 19.00 horas: Foro familiar. Talleres de la antigüedad para toda la familia. Campamento militar de la Legión XIII Gemina, juegos romanos, mosaicos, vestimenta, honderos, parvularium, juegos mitológicos, mitos para los más pequeños…

16.30 horas: Pompa: procesión de personajes representativos del mundo antiguo.

16.45 horas: Encendido del fuego de Vesta.

17.00 horas: Actividad de cuentacuentos infantil. El mito de Alcestis

17.30 horas: Operación de cataratas en la antigua Roma

18.00 horas: Exorcismo de un legionario. Ceremonia de purificación en el ejército.

18.30 horas: Combate de gladiadores. Ludus Maremagnum

19.00 horas: Sanguis et potestas. Un breve recorrido por la traición, la condena y la muerte. Microescenas teatralizadas.

Domingo, 29 de marzo

11.00 horas: 'La muerte en el Son Fornés clásico', con la arqueóloga y especialista en antropología física Cristina Rihuete Herrada, directora del Museo de Son Fornés. Incluye visita guiada posterior al yacimiento.