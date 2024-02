Fidalgo, sobre ampliar la edificabilidad del solar del Lluis Sitjar: "El residencial ni se toca ni se tocará"

PALMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha asegurado este martes, en rueda de prensa, que el espacio residencial del solar del Lluís Sitjar "ni se toca ni se tocará".

Así ha respondido a una información publicada por el diario 'Última Hora', en la que se apunta a que el Ayuntamiento de Palma estaría planteándose incrementar la edificabilidad del solar Lluís Sitjar un 25 por ciento.

El regidor ha querido aclarar que lo que ha hecho la Gerencia de Urbanismo ha sido decidir delimitar una unidad de actuación en la calle Ramón Picó i Campanar, que une el Parc de Sa Riera con la Plaza de Barcelona para ampliar el vial público de dicha calle, con objeto de mejorar la movilidad tanto peatonal como y viaria.

En este sentido, y según ha añadido, cuando delimitas una unidad de actuación, tienes que hacerlo compensando en beneficios y cargas a los propietarios, lo que se hará incrementando aproximadamente en un 10 por ciento los equipamientos deportivos, que "es lo que hay y habrá en la zona".

En detalle, según ha explicado Fidalgo, el ámbito tenía 30.279 metros cuadrados y pasa 33.345, con lo que se aumenta 3.065 metros cuadrados. En esta unidad de actuación se aumentan asimismo alrededor de 403 metros cuadrados los viales, hasta que en total esta tenga 2.500 metros cuadrados. Aparte, se ampliará en torno a 2.000 metros cuadrados el aparcamiento de plaza Barcelona. Y, el residencial contenido en aquella parte de la ciudad, de 1.920 metros cuadrados, "ni se toca ni se tocará".

Fidalgo ha precisado de igual manera que esta unidad de actuación está todavía en curso; que, una vez resuelta irá a plenario, y, finalmente, habrá una exposición pública. Por tanto, ha querido dejar claro que "aquí, luz y taquígrafos, absoluta transparencia con cualquier tipo de modificación, explicación y circunstancia que se va a publicar en el BOIB y todos los ciudadanos tendrán oportunidad de ver el proyecto que finalmente se plantea y hacer las alegaciones y consideraciones que sean oportunas" pero, en todo caso, ha reiterado que "el residencial no se amplia y no se toca".

El regidor ha insistido asimismo en que a día de hoy el Ayuntamiento de Palma no es el propietario al 100 por ciento de los terrenos del Lluís Sitjar y hasta que no se adquieran todos los títulos no es un espacio público.

Fidalgo ha concluido asegurando que "a partir de marzo" confía en disponer de 2,3 millones de euros para seguir adquiriendo títulos. Si bien, ha reconocido, que "probablemente, va a ser complicado poder adquirir el 100 por ciento del solar" porque, cabe la posibilidad de que, por estadística, haya personas fallecidas sin descendencia o con descendencia desconocida o que viva en el extranjero.