Fidalgo pide al PSIB "responsabilidad" tras su petición de paralizar el derribo del edificio de la calle 31 de Desembre

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde y regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, ha pedido al PSIB "responsabilidad", tras que los socialistas hayan solicitado al Consell y a Cort paralizar el derribo del edificio proyectado por el arquitecto Gaspar Bennàssar en las calles 31 de Desembre y Antoni Marquès, además de protegerlo a través de la inclusión en el catálogo del patrimonio de la ciudad.

Fidalgo se ha pronunciado así, este martes, en rueda de prensa posterior a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, en la que ha defendido que la licencia de demolición de este edificio se otorgó "en cumplimiento de la normativa aplicable", y ha recordado que la suspensión cautelar de la licencia de demolición del Consell de tres meses --notificada el 16 de diciembre de 2024-- ha expirado "sin que conste ningún inicio de procedimiento de protección del inmueble".

Además, según se desprende del análisis jurídico que ha anunciado a la oposición, ha añadido, la resolución de suspensión de licencia del 16 de diciembre del 2024 por parte del Consell llegó con mucha posterioridad al dictamen favorable de la Comisión de Centro Histórico, del 26 de marzo de 2024, y del otorgamiento de la licencia por parte de la Gerencia de Urbanismo el 12 de noviembre de 2024.

Asimismo, en relación a las consideraciones sobre la fachada, el teniente de alcalde y regidor ha remitido al informe del Consell, según el cual, ésta, "todo y presentar unas características formales que le otorgan un determinado reconocimiento en el contexto urbano donde se ubica, no constituye una obra de especial valor desde un punto de vista formal o estilístico".

Los técnicos del Consell informaron también, ha hecho hincapié Fidalgo, del estado de conservación del conjunto, que presentaba numerosas patologías, como fisuras y humedades, y señalaron que el valor que presentaba el edificio es de contexto, según el informe del Consell, ha incidido el teniente de alcalde y regidor, y la fachada no se correspondía con la idea original de Gaspar Bennàssar, y se encontraba en un estado constructivo que no permitía su mantenimiento, ni desde un punto de vista económico, ni constructivo.

En este sentido, ha advertido que "la revocación de la licencia otorgada, a causa de la catalogación sobrevenida de este edificio, y los efectos que conllevaría", tal y como solicitan algunos miembros de la oposición, "derivarían en una responsabilidad directa del Ayuntamiento, con las correspondientes indemnizaciones de daños y perjuicios". Además, ha alertado, "se pueden generar efectos adversos sobre el inmueble, como la afectación a la seguridad o el retraso en el desarrollo urbano para la construcción de viviendas".

Así, se considera que el Ayuntamiento "debe aplicar, por supuesto, el principio de eficiencia en la administración, y resolver el expediente dentro de los términos establecidos".

Pues, según acaba concluyendo el informe jurídico, "la catalogación del inmueble implicaría la modificación del Plan General, con una tramitación superior a tres meses decretada por el Consell, sin posibilidad de suspender la licencia de demolición otorgada de acuerdo a la normativa aplicable". "Por lo tanto, en caso de revocación de la licencia, el procedimiento administrativo con todas las garantías para el administrado, derivaría en una determinación de daños y perjuicios con indemnización que deberían pagar todos los ciudadanos de Palma".

Al respecto, Fidalgo ha asegurado haber mantenido unas palabras con el representante del grupo socialista en el Ayuntamiento, a quien ha transmitido que, en su opinión, "era lamentable que se utilizara políticamente cuestiones de sobra zanjadas con informes técnicos y decisiones adoptadas por órganos colegiados".

Por ello, ha instado al regidor socialista a que su grupo político "rellene una declaración responsable, asumiendo la responsabilidad patrimonial de la paralización de ésta y de cualquier otra licencia parecida a ésta en los términos en la que la están solicitando".

Ya que, según ha considerado, "en el caso de que se decida hacer lo que dice el grupo socialista y exista una sentencia de responsabilidad patrimonial que tengan que asumir todos los ciudadanos de Palma, pues sería bueno que los del grupo socialista firmarán esta declaración haciéndose cargo de las derivaciones económicas que tiene para el bolsillo de todos los palmesanos, pues circunstancias que ya eran cosa juzgada tanto por los órganos colegiados del Ayuntamiento de Palma, que son la Comisión de Centro Histórico y el Consejo de Gerencia de Urbanismo, tanto como con los informes respaldados por los técnicos en sentido favorable".

Por este motivo, Fidalgo pero ha pedido al Partido Socialista "un poco de responsabilidad", sobre todo, ha hecho hincapié, "en favor del buen funcionamiento de la administración local".