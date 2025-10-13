La FIET de Vilafranca de Bonany acogerá medio centenar de compañías y espectáculos teatrales desde este jueves

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Teatro Infantil y Juvenil de Baleares (FIET) acogerá desde este jueves en Vilafranca de Bonany 46 compañías que protagonizarán hasta 48 espectáculos programados en un centenar de funciones.

La cita llega a su vigesimotercera edición bajo el lema 'Seguim somiant teatre'.

Entre las compañías, tres son de procedencia internacional. Así, llegan a Vilafranca la compañía francesa DK 59, encargada del espectáculo inaugural de este año, 'Boléro', que se podrá ver por primera vez en España en el marco de la FIET; los italianos Zaches Teatro, que llegarán a Vilafranca con 'Cenerentola', de Luana Gramegna; y la compañía Lamento & L'Académie Fratellini, también procedente de Francia, que ofrecerán varias funciones del espectáculo de danza y circo 'La fabuleuse histoire de Basarkus'.

Estos dos últimos espectáculos, además, serán solo una parte de los 27 estrenos en Baleares programados dentro de la FIET 2025, que incluirá un total de cinco estrenos absolutos y también un reestreno.

Durante la presentación, que ha tenido lugar en Es Baluard, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha definido la FIET como "esencial para la cultura de Baleares" y ha hablado de Vilafranca como "un pueblo que se convierte en referente de las artes escénicas año tras año".

Este año, el Govern apoya la feria con una aportación de 180.000 euros a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), con el objetivo de garantizar su continuidad, reforzar su proyección exterior e impulsar un modelo cultural arraigado y sostenible.

El director de la FIET y presidente de Sa Xerxa, Jaume Gomila, ha subrayado que se trata de una feria "abierta a todo el mundo" y ha invitado a todos aquellos que aún no la conocen a descubrirla en la edición de este año.

"Hay propuestas para todos, muchas de ellas al aire libre y sin necesidad de entradas, basta con llegar a Vilafranca para encontrarse ya con la FIET", ha compartido.

El director insular de Artesanía del Consell de Mallorca, Pere Ferrer, ha resumido la FIET como "un proyecto que demuestra que con implicación colectiva la cultura puede llegar a todas partes".

La regidora de Educación y Fiestas del Ayuntamiento de Vilafranca de Bonany, Marta Oliver, ha agradecido la implicación de todos los voluntarios y participantes de la feria. "Todos juntos formamos un gran equipo que no trabaja solo durante cuatro días, trabajamos en la FIET todo el año", ha compartido.

Entre las obras que se estrenarán en el marco de la vigesimotercera edición de la Feria de Teatro Juvenil e Infantil de Baleares, se incluyen las ganadoras de la final de la décima edición de Bòtil, Balears Ofereix Teatre i Literatura, celebrada hace tan solo unos días.

En la categoría infantil, la ganadora fue 'Sa Rateta 2.0', de Myotragus Teatre, mientras que en la categoría juvenil el premio fue para la obra 'De la sal de la ferida n'he fet un tatuatge', de la compañía Teatre Sense Concessions.

Ambas se estrenarán esta misma semana en Vilafranca en el marco de la FIET y formarán parte de la extensa y sólida participación balear en la feria de este año.

Además de varias compañías procedentes de un total de siete comunidades autónomas (Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Navarra, Madrid, Cataluña y Asturias), serán 17 las compañías baleares (13 de Mallorca, 2 de Formentera, 1 de Ibiza y 1 también de Menorca) que formarán parte de la programación de la FIET, con espectáculos de danza, circo, clown, teatro de sombras o títeres, entre otras disciplinas, una cifra que confirma el buen estado de las artes escénicas en el archipiélago.

Con más de 200 profesionales de las artes escénicas acreditados y una afluencia que supera los 20.000 espectadores, la FIET se ha consolidado como una de las ferias de referencia del Estado.

Además, se ha convertido en un punto de encuentro clave para compañías, programadores y creadores, que encuentran en Vilafranca una plataforma para dar visibilidad a sus proyectos y generar sinergias profesionales.

La FIET nació en el año 2002 y, a lo largo de más de 20 años de historia, se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del sector.

Su trayectoria ha sido reconocida con diversos galardones, como el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud (2022), otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte; el Premio Jaume II (2022), concedido por el Consell de Mallorca; y el Premio Bartomeu Oliver - Premios 31 de Diciembre (2022), otorgado por la Obra Cultural Balear.

Además de la programación abierta al público general, la FIET ofrece actividades complementarias, entre las que destacan sesiones escolares, dirigidas a colegios e institutos de toda Mallorca; jornadas profesionales, espacios de formación y reflexión para los profesionales del sector; jornada de bibliotecarios, con espectáculos de pequeño formato; actividades lúdicas y funciones nocturnas, con un carácter más distendido y festivo, así como la 'Fira per a tothom', un programa para garantizar una FIET inclusiva y accesible.

El voluntariado es uno de los pilares fundamentales de la FIET. Decenas de personas colaboran en tareas de organización, control de espacios o atención al público.

Además, muchas familias de Vilafranca abren las puertas de sus casas para acoger a compañías y profesionales, convirtiendo la feria en una experiencia de convivencia y comunidad única.