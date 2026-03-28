La Filarmónica Porrerenca celebra su 170 aniversario con un concierto especial en Sineu - CAIB

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filarmónica Porrerenca, una de las bandas más antiguas y emblemáticas de Mallorca, ha celebrado el 170 aniversario de su fundación con un concierto especial en Sineu.

El acto cultural, al que ha asistido el director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló, se celebró en la iglesia parroquial del municipio y contó con la lectura de un pregón.

"La Filarmónica Porrerenca es un ejemplo vivo de la fuerza de las bandas de música como vertebradoras de la vida cultural de nuestros pueblos. Celebrar 170 años de historia es poner en valor generaciones de músicos que han mantenido viva una tradición que forma parte de nuestra identidad colectiva", ha destacado Perelló.

El director general también ha subrayado la vinculación de la agrupación musical con Sineu, donde ha actuado de forma continuada durante la procesión del Viernes Santo.

Fundada en Porreres en 1856 por Jaume Mulet y Escarrer, la Filarmónica Porrerenca nació de la unión de varias agrupaciones musicales, ha recordado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

Desde los inicios, la banda ha sido un referente cultural dado que ha participado activamente en procesiones, pasacalles, verbenas y conciertos, en los que ha aportado un carácter tanto festivo como solemne a los actos populares.

A lo largo de su trayectoria ha logrado hitos destacados como la victoria en el concurso de bandas de Inca en 1923 y la concesión del Premio Jaume II del Consell de Mallorca el 2006 con motivo de su 150 aniversario.

En los últimos años, la Filarmónica ha impulsado una línea de renovación de su repertorio, incorporando propuestas más contemporáneas y colaborando con artistas y grupos como Manel Camp, Menaix a Truà, Celtas Cortos, Antònia Font, Biel Majoral o Lluís Llach.