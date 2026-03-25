El final de las obras de General Ricardo Ortega se retrasa a julio por el mal tiempo y la aparición de amianto

Archivo - El portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado la ampliación del plazo para ejecutar las obras de reurbanización y mejora de la accesibilidad de la calle General Ricardo Ortega, cuya finalización se ha retasado hasta el 24 de julio de 2026, entre otras cuestiones, por la detección de materiales con amianto.

Según ha comunicado este miércoles el portavoz adjunto del Ayuntamiento, Llorenç Bauzá, en una rueda de prensa, la decisión d prorrogar el final de la obra tres meses y medio responde a diversos factores, como la detección de materiales con amianto que han obligado a tramitar un plan específico de retirada, así como a condiciones meteorológicas adversas, problemas en el suministro de materiales y la incorporación de actuaciones no previstas inicialmente en el proyecto.