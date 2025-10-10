Finalizan las obras en el CEIP Miquel Costa i Llobera y en el CEIP Bocchoriss de Pollença

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras en el CEIP Miquel Costa i Llobera y en el CEIP Bocchoriss de Pollença han finalizado esta semana.

En una nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha informado que esta semana han finalizado las obras de construcción de un comedor y cocina de catering en el CEIP Miquel Costa i Llobera, que permitirá al centro disponer por primera vez de un espacio específico para este uso, sustituyendo el aula polivalente que se utilizaba hasta ahora. El nuevo volumen, de planta baja, incluye sala-comedor, cocina, baños, vestuarios, almacén y patio de instalaciones. Las obras han contado con un presupuesto de 601.238,34 euros.

También esta semana han finalizado las obras de reforma integral de los baños del CEIP Bocchoris, que han incluido la renovación de tres núcleos de aseos --alumnado y profesorado--, con la sustitución de sanitarios, carpinterías e instalaciones de fontanería y saneamiento, con un presupuesto de 105.426,73 euros.

Además, la Conselleria de Educación y Universidades ha impulsado este trimestre un conjunto de actuaciones en dos centros educativos de Pollença con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad y funcionalidad de los espacios escolares.

Actualmente están en marcha dos actuaciones. En el IES Clara Hammerl, se está llevando a cabo la reparación de la impermeabilización de las cubiertas y la sustitución de lucernarios, con una inversión de 313.636,12 euros. Las obras incluyen la intervención sobre la cubierta plana del aulario y zona de administración, así como la mejora del sistema de recogida de aguas pluviales del pabellón cubierto. Está previsto que las obras finalicen a finales de diciembre de 2025.

En el IES Guillem Cifre de Colonya, las obras actuales contemplan la reparación de las cubiertas, porches y pórticos del patio, así como la demolición de estructuras deterioradas y la sustitución de carpinterías metálicas. La actuación, con un presupuesto de 272.941,15 euros, se prevé que finalice a principios de diciembre de 2025.

Estas actuaciones reafirman el compromiso de la Conselleria con el mantenimiento y la creación de entornos de aprendizaje más modernos, seguros y eficientes.