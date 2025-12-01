Finalizan las obras del corredor verde del camino de Les Meravelles que conecta Es Pil·larí y Playa de Palma

Corredor verde del camino de Les Meravelles - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras del corredor verde del camino de Les Meravelles han finalizado, de modo que se ha completado la conexión peatonal y ciclista entre el barrio de Es Pil·larí y la Playa de Palma.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado este lunes el fin de las obras, destacando que con esta intervención el Ayuntamiento "cumple una deuda pendiente" y que la conectividad entre ambas zonas ya está asegurada.

Estos trabajos, según ha señalado Cort, forman parte del Plan Renove que el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales desarrolla en los diferentes barrios de Palma y del Plan Global de Actuación de la Playa de Palma.

Esta última iniciativa pone el residente en el centro de los proyectos y busca mejorar la sostenibilidad y calidad de vida de la zona, ha resaltado el Consistorio.

En 2024, Infraestructuras finalizó la primera fase de este corredor verde, que corresponde al tramo entre Es Pil·larí y la explanada situada a la altura del número 25 del camino.

La segunda fase, que es la que se ha completado recientemente y que garantiza una conexión accesible y sostenible entre ambos barrios, se ha llevado a cabo sobre un total de 420 metros líneas y un presupuesto de 295.700 euros.

Concretamente, en la zona rústica se ha acondicionado un paseo de pavimento terrizo de unos 215 metros de longitud y entre 3,5 y 5 metros de ancho. En el tramo urbano se ha actuado sobre 205 metros lineales, renovando aceras y habilitando un carril bici que queda separado del tráfico rodado por unas jardineras.

Además, en cuanto a la iluminación, se han colocado farolas eléctricas en el área urbana del camino y farolas solares en el tramo rústico.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que la actuación responde a una reivindicación histórica y da un paso más en su compromiso con la mejora de la mvoildiad sostenible y la conexión entre barrios.