Finalizan las tareas de desmantelamiento del Parque Eólico de Milà

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MENORCA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Residuos y Energía de Menorca ha informado este lunes de la firma del acta de recepción de los trabajos de desmantelamiento del parque eólico de Milà, formalizando así la finalización de esta actuación.

Las obras se iniciaron el 18 de diciembre de 2025 con la preparación del terreno para la instalación de las grúas necesarias para el desmontaje de los aerogeneradores.

Las grúas se pudieron ubicar sobre el terreno durante la segunda quincena de enero y, aprovechando una ventana de vientos flojos, condición imprescindible para garantizar la seguridad en este tipo de maniobras, se pudieron bajar todos los elementos a nivel de suelo.

Una vez finalizadas las operaciones aéreas, se continuó con el desmontaje desde el nivel de suelo de todos los elementos estructurales y componentes de los aerogeneradores, así como del resto de infraestructuras asociadas al parque.

Desde el Consell Insular de Menorca han especificado que los trabajos han consistido en el desmontaje de los aerogeneradores y de la antigua torre anemométrica, la demolición de los cimientos y la retirada del cableado soterrado que conectaba los aerogeneradores con el centro de maniobra. Asimismo, se han retirado todos los materiales constructivos asociados a la instalación, que han sido gestionados a través de gestores de residuos autorizados.

En total, se han gestionado 340 toneladas de hierro y acero, 23 toneladas de equipos eléctricos y electrónicos, más de una tonelada de cables, 25 metros cúbicos de hormigón armado, 39 toneladas de fibra con materiales metálicos y cerca de 300 litros de aceite, asegurando así una correcta gestión de los residuos derivados de la actuación.

El Consorcio de Residuos y Energía de Menorca ha destacado la "profesionalidad" de las empresas participantes en el proyecto, tanto en las tareas de desmontaje como en la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud.

"Este hecho ha permitido finalizar las obras 22 días antes del plazo previsto en contrato, a pesar de las dificultades meteorológicas y logísticas propias de esta época del año", han remarcado.

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación y presidente del Consorcio, Simón Gornés, ha valorado muy positivamente la ejecución de los trabajos y ha manifestado que "la buena planificación y la coordinación técnica de las empresas encargadas del desmantelamiento han sido clave para completar una actuación compleja con garantías de seguridad y eficiencia, garantizando la correcta gestión de las infraestructuras y de los residuos asociados".

"La dificultad técnica de estas actuaciones no siempre permite finalizar antes de lo previsto. Queremos dar nuestra enhorabuena a todo el equipo de profesionales y a las empresas involucradas", ha añadido.

Una vez desmantelado el parque eólico, el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca ha previsto la instalación de una antena de medición que permita conocer la intensidad del viento a diferentes alturas en la zona de Milà.

Los datos recopilados por esta infraestructura permitirán disponer de toda la información necesaria para valorar la viabilidad de un nuevo parque eólico en la zona.

"El desmantelamiento de los aerogeneradores, por tanto, ha sido un paso más de los previstos en el parque eólico de Milà tras el fin de su actividad a finales de 2023. Una vez dispongamos de datos de medición, podremos continuar con la valoración de esta información y abrir un proceso de decisión consensuado con la sociedad menorquina sobre cuál debe ser el futuro de este parque", ha afirmado Simón Gornés.