La Fira B! cierra su décima edición con un récord de asistencia, con más de 3.300 personas

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fira B! ha cerrado su décima edición con un récord de asistencia, con más de 3.300 personas, durante los tres días en los que grupos y músicos han presentado sus propuestas en diferentes espacios.

Según ha resaltado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, esta edición ha acogido una variada programación de conciertos de diferentes géneros y jornadas profesionales con el sector musical de Baleares, así como del panorama estatal e internacional.

Durante tres jornadas, espectadores y profesionales del sector han disfrutado de actuaciones musicales en el Teatro Xesc Forteza, en el Hotel Saratoga, en Es Gremi, en el Teatro Municipal Maruja Alfaro (Mar i Terra) y en Motorworld Mallorca.

Así, el acontecimiento ha contado con grupos y músicos seleccionados entre más de 670 propuestas presentadas a través de la convocatoria abierta que se lanzó a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), que consiguió un 60 por ciento de grupos con presencia femenina, muchos de los cuales liderados por mujeres.

La Conselleria ha resaltado que la Fira B! Música ha reunido este año un total de 345 acreditados y ha consolidado el encuentro como "una cita de referencia para el sector".

Entre los participantes, han destacado 52 programadores y representantes de festivales, 48 artistas -con una presencia equilibrada entre géneros: indie-pop (16), rock (6), folk/world/tradicional (9) y jazz (14)-, así como 174 profesionales de otros perfiles, como distribuidores, agentes o representantes institucionales.

La participación ha sido diversa tanto en el ámbito estatal como en el internacional, con acreditados procedentes de 16 comunidades autónomas, entre las cuales Catalunya, Madrid, País Vasco o Andalucía, y de 18 países, como el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Canadá o Estados Unidos. Un total de 96 profesionales internacionales han subrayado la proyección exterior del acontecimiento.

Igualmente, el programa ha incluido 13 actividades entre paneles, presentaciones, reuniones cerradas y dos sesiones de encuentros expreso, que han sumado 96 encuentros individuales entre profesionales.

Según han destacado, las sesiones han registrado una alta afluencia, con varios paneles completamente llenos y sin plazas disponibles a las reuniones rápidas. Además, los espacios informales han favorecido el intercambio y la creación de redes.

El encuentro ha reunido destacados profesionales del sector musical nacional e internacional, consolidándose como un espacio clave de conexión y colaboración entre agentes de la industria.

Entre los participantes, la Conselleria ha destacado Max Bon Pretz (Südtirol), Ruth Robinson (Jazz FM), Chris Philips (OneRadio), Oskar Straijn (ESNS), Filip Kostalek (Colours of Ostrava), Ian Smith (Waves Vienna), Alex Carr (Cheltenham Jazz Festival), Steve Mead (Manchester Jazz Festival) o Karolina Juzwa (Intl Jazz Platform/Wytwórnia Foundation).

También han participado profesionales del Estado como Ivone Lesan (Primavera Sound), Curro Caravaca (Mallorca Live Festival), Fran Leo (Subterfuge), Kike Colmenar (Altacústic), Pepe Dorado (Festival Jazz Cádiz), Bernat Casasnovas (Menorca Jazz Festival) o Miguel Ramírez (Canarias Jazz y Más), entre otros.

El evento también ha contado con la presencia de representantes institucionales como, Marga Vilalta (Ayuntamiento de Montcada i Reixac) o Jordi Serrat (Ayuntamiento de Olot), así como profesionales de los medios como Lorena Montón (La Vanguardia) y Alexandra Idiart-Benavides (The Vault / colaboradora de Radio-Canada).

Las temáticas de este año de Fira B! Música han tratado sobre la relación entre el público, los artistas y los espacios, y las estrategias para ampliar audiencias.

Las jornadas han incluido también las presentaciones de ES_Música, EMMA, el Centro National de la Musique, y también de la reunión de la directiva de European Jazz Network y el Congreso anual de la Plataforma Jazz España.

El jazz ha tenido un protagonismo especial, han apuntado, con propuestas que han demostrado "el poder" de este género para conectar tradición, innovación y emoción.

Fira B! Música también ha celebrado el estreno de la Sala Zero de Es Gremi y la incorporación de las nuevas salas de Motorworld como escenarios del festival.

Para el Govern, la "buena respuesta" del público y de los profesionales ha confirmado el éxito de una edición que ha logrado el objetivo principal de Fira B! Música, que es "hacer valer a los artistas emergentes y consolidarse como un acontecimiento profesional de proyección internacional".

Dentro de la programación, este año también han formado parte los Premios Enderrock de la Música Balear 2025, celebrados el pasado miércoles en el Teatro Principal de Palma, con una gala que reunió al sector musical de las Islas y las autoridades e instituciones autonómicas.