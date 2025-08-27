La firma de hipotecas en Baleares aumenta un 12,5% en junio

Archivo - Firma de documentos, hipoteca, - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Baleares ha subido un 12,5% en junio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 31,67% a nivel nacional), hasta sumar un total de 817 operaciones, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Baleares se prestaron 247,97 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio, un 58,08% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 15,5%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.079 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 328,51 millones de euros. De ellas, 39 fueron sobre fincas rústicas y 1.040 sobre urbanas.

De las 1.040 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en Baleares, 817 fueron sobre viviendas; 10 en solares y 213 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 10 y en 28 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 261 hipotecas con cambios en sus condiciones, 223 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.351 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 1.804 correspondieron a viviendas, 66 a fincas rústicas, 444 a urbanas y 37 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas registró un aumento en todas las regiones con Aragón (+96,76%), Extremadura (+65,34%) y Cantabria (+63,27%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 0,71%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+141,57%), Cantabria (+86,57%) y Murcia (+84,46%) anotando los mayores ascensos, y La Rioja, (+31,06%), País Vasco (+31,69%) y Andalucía (+36,22%) en el lado contrario.