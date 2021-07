El fiscal pide cuatro años de prisión para el expresidente de un club deportivo por quedarse casi 190.000€ de la entidad

PALMA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este jueves al expresidente de un club deportivo de Palma acusado de quedarse casi 190.000 euros de la entidad, acusación por la que la Fiscalía solicita una condena de cuatro años de cárcel por un presunto delito de apropiación indebida.

La Fiscalía acusa al hombre, de 57 años, de haber realizado diversas transferencias desde las cuentas bancarias del club hacia su cuenta particular, confiando en que no sería descubierto porque en el club no se llevaba ninguna contabilidad.

La Fiscalía pide que el hombre indemnice al club con la cantidad presuntamente defraudada, 189.313,79 euros. También pide una multa de 3.650 euros.