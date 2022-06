Fiscalía aclara ahora que el ex comisario Mut sólo está acusado de prevaricación

La defensa del ex jefe de Policía Local: "Es la primera vez que no logro manejar un expediente judicial por el ocultismo"

PALMA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal ha aclarado, este jueves durante la cuarta jornada del juicio oral del caso Cursach, que el jefe de la Policía Local de Palma, Joan Miquel Mut, sólo está acusado de prevaricación y no de omisión de perseguir delito.

Con este apunte, el ex comisario de Palma sólo se enfrenta a 10 años de inhabilitación y no a 12. El fiscal Tomás Herranz ha reconocido el error de haber tachado el relato de los hechos en torno a este delito, pero no en la calificación.

Previamente, el abogado de la defensa del ex jefe de la Policía Local de Palma, Joan Miquel Mut, ha aseverado que es "la primera vez" que no logra manejar un expediente judicial "por el ocultismo con el que se ha trabajado en la instrucción por conveniencia o en modo estratégico".

Así de contundente se ha mostrado el letrado Jaime Campaner, quien ha planteado, en su turno, cuatro cuestiones previas por las que pide la nulidad del auto de apertura de juicio oral, con lo que Mut dejaría de estar acusado.

Después de que el Tribunal de la Sala haya pedido a los letrados agilidad en la exposición de sus cuestiones previas, la defensa de Mut ha solicitado, como primera cuestión previa, la nulidad de la apertura de juicio oral contra Mut por la vulneración de los derechos fundamentales del procesado y que se vuelva a la "ortodoxia procesal".

En este sentido, ha relatado cómo en la instrucción judicial hay dos autos de procesamiento, uno de 2018 y otro de 2019. En este último, su representado no está, ha señalado Campaner con lo cual ha definido esto como una "esquizofrenia procesal". "El auto de 2019 no especifica que sea una ampliación del de 2018. Denunciamos este doble auto de procesamiento. ¿Por qué tiene que parecer normal que haya dos autos con la trascendencia que eso tiene?", ha cuestionado, para después sentenciar: "Desde luego normal no es".

Por ello, ha subrayado que el juez instructor de la causa "no puede inventar el proceso, debe estar al impero de la ley. "Este efecto mariposa no puede servir para confundir ni al investigado ni tampoco a su defensa", ha recalcado.