La Fiscalía eleva a 15 años de cárcel la pena para el hombre acusado de violar a su hija en Palma

PALMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha elevado este jueves a 15 años de cárcel la pena que pide para el hombre acusado de violar a su hija menor de edad en Palma, al considerar los hechos como un delito de agresión sexual, y no un abuso, por elementos intimidatorios.

En concreto, la acusación pública considera que los abusos se produjeron no sólo en un marco de "superioridad porque era su padre", sino que el hombre la intimidó advirtiéndole que estaba sola y que acabaría "en un orfanato".

"Es una niña de nueve años a la que su padre le dice 'no digas nada, nadie te va a creer, te vas a quedar sola, tu abuela se va a morir'", ha enfatizado la Fiscalía, que ha modificado sus conclusiones al amparo de la nueva redacción de la conocida como 'Ley del sólo sí es sí'.

La joven sostuvo este miércoles ante el Tribunal que su padre la violó desde los nueve hasta los 14 años en Palma, y que su madre no la apoyó: "Me encontraba sola, no tenía a nadie".

Los presuntos abusos no se destaparon hasta el año 2018. Fue gracias a un poema que escribió la víctima dentro de un trabajo escolar, que condujo a que lo contara a su profesor de catalán en el instituto.

Por su parte, el acusado negó la versión de la víctima rechazando cualquier tipo de contacto íntimo con su hija. Achacó la denuncia a resentimiento por las normas de conducta que trataba de imponer en casa, así como a un supuesto "complot" de su hermanastra, que también le denunció por abusos sexuales muchos años antes.