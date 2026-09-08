Flipau amb Pere Garau pide que incluya la zona ORA en ambos lados de la calle Reyes Católicos

La calle Reis Catòlics presenta zona ORA en el lado de los impares y zona libre en el lado de los pares. - FLIPAU AMB PERE GARAU

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Flipau amb Pere Garau ha solicitado al área de Movilidad del Ayuntamiento de Palma que incluya la acera de pares de la calle Reyes Católicos en la zona ORA para evitar confusiones y agravios comparativos entre los vecinos de ambos lados de la vía.

La entidad vecinal ha destacado este martes en un comunicado que la señalización horizontal de la ampliación de la zona ORA ya ha comenzado y en esta calle solo se ha añadido en la acera de los edificios impares.

Los vecinos han realizado esta petición a Cort basándose en otros ejemplos como la calle Médico José Darder, que incluye la zona ORA en ambos lados de la vía pese a pertenecer a dos barrios diferentes -Pere Garau y Son Canals-.

La petición, según la entidad, encaja con reivindicaciones previas de la plataforma ciudadana sobre Reyes Católicos y otras calles, donde ya había denunciado problemas de ocupación de aceras por furgonetas.

La regulación entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y se podrá solicitar el nuevo distintivo virtual de residente a partir del 16 de septiembre presentando la documentación en las oficinas de la SMAP de la calle Sant Joan de la Salle.