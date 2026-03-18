La flota del TIB suma 14 nuevos autobuses para reforzar el servicio

El conseller José Luis Mateo, en la presentación de la incorporación de autobuses a la flota del TIB. - CAIB

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ampliado la flota de la red de autobús interurbano del TIB de Mallorca e incorpora 14 nuevos vehículos este mes de marzo para reforzar el servicio.

Este refuerzo, según ha indicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, es fruto de la modificación de las concesiones del servicio de autobús de Mallorca el año pasado, con la que se han introducido varias mejoras en frecuencias y rutas, y que supone un mayor aumento de la flota.

Este año, en total, se prevé la incorporación de 26 nuevos buses, de mayor capacidad y que permitirán aumentar las plazas disponibles en las líneas de mayor demanda.

El conseller del ramo, José Luis Mateo, ha encabezado la presentación de los 14 nuevos autobuses de la red TIB y ha destacado el compromiso del Govern con la mejora del transporte público.

Tal como ha detallado, además de estos 14, este año se prevé la llegada de 12 nuevos autobuses más, de forma que en total se incorporen 26 vehículos este año, y que se suman a los seis autobuses incorporados el año pasado.

Este refuerzo, a través de la modificación de las concesiones, supone un incremento del siete por ciento en la flota del TIB en dos años, hasta contar con 266 vehículos.

Los 14 nuevos autobuses que ya se encuentran en Mallorca entrarán en servicio a finales de ese mes, a partir del 27 de marzo. Se trata de autobuses articulados de mayor capacidad y todos los vehículos son autobuses de gas natural comprimido (GNC), que contribuyen a la reducción de C02 y gases contaminantes.

El acto de presentación, en el recinto de Son Moix, ha contado con la presencia del conseller Mateo; la directora general de Movilidad, Lorena del Valle; la gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, Lluïsa Serra, y representantes de las empresas concesionarias del servicio Sagalés-Caldentey, Moventis y Grupo Ruiz.

REFUERZO DEL SERVICIO CON BUSES DE HASTA 75 ASIENTOS

De los 14 vehículos que se incorporan este mes, hay 13 autobuses articulados de 18 metros y uno de 15 metros, y todos han sido fabricados por Scania con carrocería de Castrosua.

De estas nuevas unidades, ocho son de piso alto y cuentan con 75 asientos. Las otras cuatro son de piso semibajo, tres con 57 plazas y una con 50 asientos. El vehículo de 15 metros tiene capacidad para 53 pasajeros sentados.

Estos autobuses se asignarán a líneas muy utilizadas por ciudadanos residentes, principalmente a líneas que conectan con las zonas de Llevant, Nord y Ponent de Mallorca.

Según han añadido, el Govern está llevando a cabo este refuerzo gracias a la modificación de las concesiones efectuada el año pasado, para adaptar el servicio a la demanda, mediante varias medidas, como el aumento de la flota y de la oferta del servicio, con más frecuencias o con la oferta durante todo el año de las líneas Aerotib entre varios municipios y el aeropuerto.

La modificación de las concesiones supone un aumento del presupuesto total de cerca de 150 millones de euros (de 436 a 580 millones) en el periodo 2024-2030 y un incremento de la oferta de servicio de cerca del 50 por ciento.

SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD Y CONFORT

Los 14 nuevos buses son vehículos de gas natural comprimido (GNC), respetuosos con el medio ambiente, que contribuyen a la reducción de C02 y gases contaminantes.

Así, el servicio de transporte público interurbano de Mallorca cuenta a partir de ahora con una flota de 226 buses de GNC y 18 de propulsión eléctrica, que hacen de la red TIB una de las más avanzadas de Europa en sostenibilidad ambiental.

Las nuevas unidades, así como el resto de vehículos de la flota, incorporan numerosas mejoras y tecnologías de última generación como, por ejemplo, pantallas interiores de información al usuario y conectores USB para cargar dispositivos móviles, entre otras. Además, también tienen elevadores o doble rampa eléctrica y manual para facilitar el acceso de sillas de ruedas y cochecitos de niños.

Para garantizar la seguridad del usuario, cuentan con tres cámaras de seguridad con videograbación. También están equipados con cámaras inteligentes y sensores de visión que alertan al chófer y previenen colisiones con otros vehículos, peatones o ciclistas; salidas de carril, entre otras incidencias.

Además, tienen un sistema que controla el nivel de alcoholemia del conductor y que no permite arrancar el bus si este está por encima de los niveles permitidos. El conductor, por su parte, está protegido con mamparas de seguridad antivandálica.