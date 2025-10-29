Fomento del Turismo de Mallorca critica que la ley agraria "desvirtúa" la actividad rural y provoca competencia desleal

Archivo - Un rebaño de ovejas pasta en un campo de Mallorca. - FUNDACIÓN MALLORCA PRESERVATION - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fomento del Turismo de Mallorca ha mostrado su "preocupación" por el anteproyecto de la ley agraria que, a su parecer, "desvirtúa" la actividad del ámbito rural y provoca competencia desleal con los agroturismos.

Así lo ha expresado la Junta Directiva de Fomento del Turismo en una carta a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la que muestran su "respeto y reconocimiento" a la labor del Ejecutivo, aunque manifiestan su "preocupación" porque "se están abriendo frentes de controversia que son del todo innecesarios".

En la carta, aseguran que sus asociados están "muy molestos y preocupados" por la futura ley agraria que, a su juicio, introduce aspectos que pueden desbordar el ámbito de la actividad agraria y que desvirtúa la propia actividad del ámbito rural.

Según la entidad, la ley debería limitar "claramente" el tipo de productos que se deben poder comercializar como locales y no provocar competencia desleal con los agroturismos y otros sectores ya legalmente establecidos.