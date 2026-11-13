El Foro Nacional de Centros de Emergencias 112 se cierra en Palma con avances en comunicación de alertas y tecnología

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe en audiencia a los participantes en el Foro Técnico Nacional de Centros de Emergencias 112 - CAIB

Plantean evolucionar hacia un Es-Alert con dos niveles de aviso: uno de prealerta y otro de alerta

Prohens resalta la importancia del encuentro ante fenómenos meteorológicos adversos

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro Técnico Nacional de Centros de Emergencias 112, celebrado en Palma y organizado por el Govern, se ha cerrado con éxito este viernes después de dos jornadas de trabajo, que los participantes han valorado como positivas.

Según ha señalado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en una nota de prensa, los técnicos y expertos han considerado que ha sido un foro provechoso, en el que se ha debatido y avanzado en cuestiones como la comunicación de alertas a la población, las comunicaciones directas entre los ciudadanos y los centros, así como las posibilidades y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

En el encuentro han participado presencialmente 42 técnicos y directores procedentes de las 19 comunidades y ciudades autónomas de España, además de un técnico representante de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

Esto, además de suponer un éxito de convocatoria, según la Conselleria, pone de manifiesto la necesidad que tienen todos los centros de emergencias de poner en común experiencias, conocimientos y proyectos para continuar mejorando el servicio.

Por parte de la Dirección General de Emergencias e Interior, han participado el director general, Pablo Gárriz; el jefe de Emergencias, Aurelio Soto; y el director del Centro de Coordinación de Emergencias 112, Eduardo Parga, además de otros directivos y técnicos.

En cuanto a la comunicación masiva a la población, se ha creado un grupo de trabajo para profundizar en los sistemas de comunicación de alertas.

La utilización y las posibilidades del Es-Alert serán solo una parte del trabajo de este grupo, ya que también se valorará y reconsiderará cómo comunicar la activación de las diferentes alertas, en todos sus niveles, tanto a los organismos afectados, a través de vías internas, como a la población, mediante sistemas de comunicación pública.

En cuanto al Es-Alert, se plantea, junto con la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, evolucionar hacia un sistema de dos niveles de aviso: uno de prealerta y otro de alerta.

Por otro lado, ha destacado que desde sus inicios hasta ahora los Centros de Emergencias 112 no han dejado de evolucionar en lo que respecta a las formas de comunicación directa entre los ciudadanos y los centros.

De la llamada telefónica analógica inicial, ahora ya se trabaja, y así se ha tratado en el foro, en nuevos sistemas que, además de permitir la localización geográfica inmediata, también permitirán conocer el nivel de batería del teléfono de la persona que llama, acceder a datos médicos importantes que pueda tener registrados y establecer comunicaciones a través de texto o vídeo.

Todo ello hará que el sistema sea accesible para todos y ofrecerá igualdad de oportunidades. Se trata de las consecuencias y herramientas que ofrece la rápida evolución de la tecnología, una oportunidad que los Centros de Emergencias 112 de toda España "no quieren desaprovechar".

RECEPCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL GOVERN

Como acto final del Foro, los participantes han sido recibidos en el Consolat de Mar por la presidenta del Govern, Marga Prohens, que les ha trasladado su agradecimiento y admiración por el trabajo que desarrollan todos los Centros de Emergencias de España.

Al mismo tiempo, ha recordado la necesidad y la responsabilidad que tienen las administraciones de trabajar para garantizar la máxima protección de los ciudadanos.

Por ello, Prohens ha destacado la importancia y el valor de este Foro, en el que se comparten conocimientos, inquietudes y experiencias que, en definitiva, benefician a todos los centros y, sobre todo, a los ciudadanos y ciudadanas.

"Los fenómenos meteorológicos adversos obligan cada vez a afrontar retos cada vez más complejos", ha subrayado, agregando que, por ello, es importante celebrar encuentros como este para "compartir experiencias, revisar aquello que hay que mejorar y avanzar hacia criterios de actuación más coordinados".

Esta ha sido la 32ª edición del Foro, que en esta ocasión se ha celebrado en Palma coincidiendo con el 30º aniversario del Centro de Coordinación de Emergencias de Baleares, el primero que entró en funcionamiento en España, en febrero de 1996.

Se trata de un encuentro periódico, habitualmente anual, de carácter técnico y de coordinación, en el que se reúnen los directores y responsables de los centros de toda España para compartir experiencias y buenas prácticas, coordinar protocolos de actuación, acordar mejoras tecnológicas y operativas y unificar criterios para la gestión de las emergencias en todo el Estado.

El Foro de Centros de Emergencias 112 se celebra desde el año 2000 y esta es la tercera vez que tiene lugar en Baleares (2001, 2008 y 2026). El testigo lo recogerá Castilla y León, que lo organizará el próximo año coincidiendo con el 25º aniversario de su centro.

Para este Foro, la Dirección General de Emergencias e Interior ha contado con la colaboración de CaixaForum, que ha puesto a disposición de la organización las instalaciones del Gran Hotel de Palma y ha cedido, concretamente, la sala Santiago Rusiñol para llevar a cabo las dos jornadas de trabajo.