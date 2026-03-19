Frederic Amat dará una charla este sábado en la undécima edición del ciclo 'Converses pendents'

El artisita Frederic Amat. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista Frederic Amat participará este sábado en la undécima edición del ciclo 'Converses pendents', en un encuentro abierto al público que tendrá lugar de las 12.00 a las 13.00 horas.

Según ha comunicado este jueves el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, la actividad, que se organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Binissalem, se celebrará en el espacio municipal de Can Balaguer y tendrá entrada abierta hasta completar aforo.

Así, la conversación con Frederic Amat "parte de una mirada crítica sobre el momento histórico actual", marcado, según el artista, por "transmutaciones aceleradas y profundas" que exigen nuevos modelos de análisis y comprensión del mundo.

Además, el encuentro coincide con la celebración del Palma Art Brunch, una jornada organizada por la asociación de galeristas Art Palma Contemporani donde galerías y espacios culturales de Palma presentan exposiciones y actividades vinculadas al arte contemporáneo.

En el texto que acompaña al encuentro, Amat reivindica el papel del arte como espacio de conocimiento y resistencia ante un tiempo que describe como incierto y fragmentado. Según el artista, "el arte actúa como nave y vehículo de unión en la diversidad".

La reflexión abordará también los retos contemporáneos derivados de la expansión de la tecnología digital y de las lógicas algorítmicas, que tienden a invisibilizar todo lo que queda fuera de código o de clasificación.