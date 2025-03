FSE pide "responsabilidad" al PP, tras 'okupación' en Sant Antoni: "No intenten hacer creer que las leyes no funcionan"

IBIZA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha pedido "responsabilidad" tanto al alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, en particular, como al PP, en general, tras el caso de 'okupación' ocurrido en esta localidad ibicenca, y que "no intenten hacer creer a la ciudadanía que las leyes no funcionan en este país".

Los Socialistas se han pronunciado de este modo, este sábado, a través de un comunicado, en el que han reiterado que este discurso es "muy irresponsable y peligroso" puesto que acaba provocando que la gente intente hacer justicia por su cuenta.

Además, desde la FSE-PSOE han rechazado de forma "clara y contundente" cualquier acto de 'okupación' de viviendas, asegurando entender la alarma social que ha causado el reciente episodio sufrido por un vecino de Sant Antoni.

En este sentido, la formación ha concluido su comunicado reiterando que el alcalde de Sant Antoni debe dar explicaciones sobre los hechos y la actuación de la Policía Local para comprobar si se dieron los pasos correctos desde el primer momento.