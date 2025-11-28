FSIE ratifica el acuerdo de recuperación de las pérdidas retributivas de 2020 y 2021 para docentes de la concertada - FSIE BALEARES

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) en Baleares, Antoni Sacarés, ha ratificado este viernes por la mañana, en la Mesa de la Concertada, el acuerdo de recuperación del 2,9% del incremento salarial que quedó congelado durante los años 2020 y 2021 a los docentes de los centros concertados.

En nota de prensa, FSIE Baleares ha recordado que, a partir de la última propuesta de acuerdo presentada por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, este pasado martes, 25 de noviembre, ha realizado una consulta exprés entre sus afiliados y representantes de los trabajadores y estos han dado mayoritariamente un sí a que el sindicato de la concertada ratifique el acuerdo.

Asimismo, FSIE, dando voz a la opinión mayoritaria de sus afiliados, ha mostrado su enfado por "no haber sido tratados, los docentes de concertada, igual que sus homólogos de la pública", para los cuales está previsto que se les abonen todos estos atrasos dentro del 2026, ha apuntado.

El acuerdo, que será firmado por las partes la próxima semana, supone el compromiso por parte del Govern de hacer un pago de atrasos salariales del 50 por ciento en abril del 2026 y el otro 50 por ciento en marzo del 2027, ha detallado FSIE, aclarando que "los salarios ya fueron actualizados el enero de este año, por lo cual este acuerdo no supone ningún incremento salarial".

FSIE, como ha hecho en cada reunión de la Mesa de Concertada para esta negociación concreta, ha recordado finalmente a los responsables de la Conselleria de Educación y Universidades otros compromisos de mejora pendientes.

Ante la insistencia del sindicato, la directora general de Personal Docente y Centros Concertados se ha comprometido a convocar en los próximos días la Comisión de seguimiento del Acuerdo marco de la Concertada 2023-2027 para revisar los puntos pendientes de cumplimiento. La Comisión ha sido convocada ya para el próximo jueves, día 4 de diciembre.

RECLAMA ACTUALIZAR LAS MESAS SALARIALES A LA VEZ QUE EN LA PÚBLICA

Por otro lado, FSIE también ha aprovechado para solicitar que se hagan los pasos necesarios para hacer efectivo, para los docentes en pago delegado, el abono de los atrasos generados por la subida salarial retroactiva del 2,5% acordada para los funcionarios en 2025 entre el Gobierno central y los sindicatos mayoritarios.

El secretario general de la Conselleria de Educación y Universidades, Bartomeu Riera, se ha comprometido durante el encuentro a aplicar sobre las nóminas de los profesores de la concertada las subidas salariales del 2025 (2,5%) y del 2026 (1,5%) al mismo tiempo que a los funcionarios.