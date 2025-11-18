La FSM acusa al Consell de "recortar" las inversiones para los ayuntamientos de Mallorca para 2026

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca (FSM) ha acusado al Consell de "recortar" las inversiones para ayuntamientos de la isla para 2026, en el marco de la Asamblea de Alcaldes, en la que ediles socialistas han valorado como "un paso atrás" que "la institución insular destinará dos millones de euros menos de inversiones a los municipios" a pesar de que "el presupuesto anunciado el viernes pasado recoge una subida global del nueve por ciento".

En una nota de prensa, la FSM ha denunciado que "los municipios de Mallorca tendrán dos millones de euros menos en las convocatorias de subvención en sus inversiones municipales en el Plan de Obras y Servicios (POS) y en el Pacto de Alcaldes para actuaciones contra el cambio climático (Paesc) para 2026, según se desprende", han lamentado, "del proyecto de presupuestos 2026, presentado el pasado viernes, donde se consignan 24 millones de euros, en vez de los 26 que se han ofrecido este año". El "recorte" a la convocatoria 2026 del Paesc supone "eliminar el 33 por ciento de la cantidad consignada en 2025", han añadido.

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha puesto de manifiesto el "trile" que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha pretendido hacer a los alcaldes.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha alertado que Galmés "ha ofrecido como novedad dos partidas de medio millón de euros, para temas de bienestar animal y mantenimiento de caminos rurales, que los alcaldes socialistas vienen pidiendo en las pasadas Asambleas". "Pero lo que no ha dicho Galmés es que esta financiación sale de la bajada de un millón de euros de la convocatoria del POS, y otro millón de las subvenciones del Paesc", ha lamentado.

Esta última convocatoria queda por tanto, a juicio de la FSM, "recortada" en un 33 por ciento sobre este año, "a causa de la deriva ideológica de los negacionistas del cambio climático que gobiernan en el Consell", y ha considerado el "recorte" como "una concesión más de Galmés a sus socios, para poder aprobar el presupuesto".

En el detalle de las cifras, el presidente Galmés y la consellera insular de Promoción Económica y Cooperación Local, Pilar Amate, han hablado de 54 millones, "por que han sumado las convocatorias de subvenciones previstas para 2026 y 2027 y otros gastos en los municipios", han advertido desde la FSM. "Pero en el desglose de las cantidades, tanto las dotaciones por las subvenciones del POS y del Paesc de 2026 bajan en un total de dos millones de euros", según los socialistas. Cladera ha constatado en este sentido que "en un presupuesto del Consell expansionista, Galmés no ha priorizado subir las dotaciones por las inversiones municipales".

ASAMBLEA DE ALCALDES

Por otro lado, la portavoz del Grupo Socialista en el Consell ha alertado de "la falta de contenidos en la Asamblea de Alcaldes, de parte del equipo de gobierno del Consell", que "no han propuesto ni un solo tema de debate a la sesión".

"Si no hubiera sido por la voluntad de los alcaldes socialistas, la Asamblea se hubiera acabado en 15 minutos", se ha quejado Cladera, valorando que "ha sido a propuesta de las cinco mociones socialistas que se han incluido dentro del orden del día temas como el acceso a la vivienda, el mantenimiento de caminos de titularidad municipal, el apoyo a la financiación de las escoletes 0-3 años, la dotación del Plan de Obras y Servicios y el incremento de las partidas destinadas a obras del ciclo del agua". En este punto, la moción presentada por el alcalde socialista de Santa Eugènia, Pep Lluís Urraca ha incidido en "la necesidad que el Consell duplique las inversiones previstas en materia de saneamiento y canalización de agua en los municipios, de los cinco millones previstos para este año, hasta los 10 millones".

En relación a la moción sobre medidas para facilitar el acceso a la vivienda en los municipios de Mallorca, el alcalde de Inca, el socialista Virgilio Moreno, ha reclamado que "cada municipio pueda tener la opción de acogerse a poder declararse como zona tensionada a los efectos de la ley estatal de la vivienda".

Moreno ha reclamado "herramientas y libertad para poder gestionar el problema de la vivienda" que redunda especialmente en los municipios: "somos los alcaldes quienes tenemos el problema en la puerta de nuestros ayuntamientos".

La propuesta de Moreno parte de la iniciativa del Ayuntamiento de A Coruña, que a pesar de que la Xunta de Galicia no ha adoptado la medida estatal, si que ha permitido que este municipio se acoja a la misma.

Con este precedente, Moreno ha propuesto que Inca "sirva de prueba piloto en Baleares", y ha reclamando de la Asamblea apoyo para hacer que el Govern actúe aquí del mismo modo que la Xunta ha hecho con A Coruña. La moción ha decaído por el voto negativo de los representantes de PP, El PI y Vox, que no han permitido que la iniciativa prosperara.

En la sesión de este martes se ha producido asimismo, ha terminado reseñando la FSM, el 'debut' como miembro de la Asamblea de la alcaldesa de Lloseta, la socialista Paquita Campins, quien tomó posesión de la alcaldía el pasado 7 de junio.