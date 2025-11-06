Las fuertes lluvias dejan en Palma árboles caídos sobre coches estacionados y pequeñas inundaciones

Archivo - La lluvia descarga con fuerza en la calle Jaume III de Palma (Mallorca). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Palma y Policía Local están actuando desde primera hora de este jueves para atender las incidencias registradas por el episodio de fuertes lluvias entre las que destacan árboles caídos sobre coches estacionados y pequeñas inundaciones.

Desde el Ayuntamiento han informado en todo caso de que sólo ha habido que lamentar daños materiales que, en general, no son graves.

Además, está habiendo regulaciones de semáforos en el cruce entre las avenidas Argentina y Gabriel Roca, Manuel Azaña y Adolfo Suárez, Aragón y Vía de Cintura y la plaza del Puente.

También se están llevando actuaciones para paliar pequeñas inundaciones en locales y bajos con especial incidencia en la zona de Sa Teulera.

El Consistorio ha reiterado que se trata de incidentes normales dentro de los episodios cortos de lluvias intensas.