Funcionario de la Policía Local de Palma niega presiones para promover un informe disciplinario contra un agente

PALMA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un funcionario de la Policía Local de Palma ha negado, este martes durante el juicio por el caso Cursach, haber recibido presiones para redactar un informe disciplinario contra uno de los agentes que alertó sobre supuestas irregularidades.

Después de que el Tribunal de la Sala haya preguntado a las diferentes partes sobre la petición de retirar la condición de protegido a uno de los testigos propuestos por la acusación particular, este hombre ha explicado ante preguntas del Ministerio Fiscal cuales eran sus funciones dentro del Departamento de Asuntos Internos (DASI) de la Policía Local.

En concreto, ha asegurado que no intervino en la redacción de un informe sobre un policía local por haber denunciado irregularidades de uno de los agentes acusados que está sentado en el banquillo. Además, ha concretado, ante el abogado del ex jefe de Policía Joan Miquel Mut, que la solicitud de más información por parte de éste es una práctica "habitual cuando no está todo muy claro para que amplíen".

Este martes se ha retomado el juicio por el caso Cursach en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares con las declaraciones de los testigos de las acusaciones particulares ya que los del Ministerio Fiscal finalizaron la semana pasada.