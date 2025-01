La Fundació Miró Mallorca cierra 2024 con más de 76.000 visitantes, un 24% más que el año anterior

Bonet presenta la nueva programación y destaca la gran exposición 'Paysage Miró'

La Fundació Miró Mallorca ha cerrado 2024 con un total de 76.243 visitantes en las muestras y actividades culturales, lo que representa un 24,5 por ciento más que en el año anterior.

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura de Cort, Javier Bonet, ha hecho balance de las visitas registradas a lo largo del año anterior, en el que abril, agosto y octubre fueron los meses con mayor afluencia.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, Bonet también ha presentado este lunes los principales proyectos expositivos que ha previsto la Fundación Miró Mallorca para 2025, entre los que destaca la gran exposición 'Paysage Miró'.

Asimismo, ha constatado el eco que las propuestas de la entidad obtienen entre el público que proviene de países nórdicos y los ciudadanos de Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania. En cuanto a los residentes, ha aumentado el número de personas que acuden a la Fundación, especialmente de septiembre a diciembre.

El regidor de cultura ha resaltado la "gran proyección nacional e internacional" de la Fundación y ha agradecido el "magnífico trabajo" llevado a cabo por la nueva directora, Antònia Maria Perelló, y su equipo desde su toma de posesión, el pasado mayo.

"El objetivo no es otro que reivindicar el papel de la Fundació Miró Mallorca como eje neurálgico de la producción y divulgación de la cultura en Palma, centrada en Joan Miró como figura de referencia de la ciudad donde creó buena parte de su obra universal", ha expuesto Bonet.

En esta línea, según el regidor, la Fundació Miró está destinada a desarrollar "un papel primordial" en el proceso para conseguir que Palma sea capital de la cultura en 2031. Precisamente, ha resaltado que la obra de Joan Miró es la protagonista de una de las exposiciones más destacadas de este año, 'Paysage Miró. De les trobades i de l'atzar de Miró'.

La muestra reunirá creaciones provenientes del Museo Nacional Reina Sofía, en Madrid, y de la Fundació Miró de Barcelona, además de piezas cedidas por Es Baluard - Museu d'Art Contemporani de Palma y otras aportaciones que forman parte del fondo de la Fundació Miró Mallorca.

'Paysage Miró', que busca convertirse en uno de los grandes eventos culturales del año en Palma, acogerá también obras de otros artistas de dimensión mundial como Picasso, Calder, Klee, Duchamp, Bréton o André Masson, todos ellos creadores de referencia para Miró.

Por su parte, la directora de la Fundación ha defendido la necesidad de "dar continuidad a la línea de coherencia" que, a su parecer, ha marcado los primeros meses. Así, ha apostado por dotar cada uno de los espacios de la Fundación de "su propia identidad, siguiendo la línea de trabajo que se ha empezado a impulsar este último año".

Así, el Espai Zero se centrará en los jóvenes artistas y los comisarios. De este modo, el autor felanitxer Biel Llinàs, ganador de una de las becas Pilar Juncosa, presentará en abril el proyecto 'Palaus de la memòria', comisariada por Beatriz Escudero. La muestra podrá visitarse hasta el 31 de agosto.

En este espacio también se ubicará la exposición 'La biblioteca', de la artista de ascendencia ibicenca Stel·la Rahola Matutes. El proyecto forma parte de la Colecció Nacional d'Art Contemporani de la Generalitat de Catalunya y consta de 2.000 piezas de 'vidre bufat' de talleres artesanos que han sido rechazadas por sus defectos.

En cuanto al Espai Cúbic, hasta el 30 de marzo se puede visitar la exposición 'Calder & Miró. Convidats' y, a partir del 10 de abril, será el turno de Rosa Tharrats, creadora que ha compartido exposición con Imi Knoebel, Albert Serra y Jordi Colomer y ha estado presente en muestras colectivas, como 'Apunts per un incendi als ulls' presentada en el Macba.

Tharrats construye obras caracterizadas por los contrastes y estudia de forma intuitiva patrones de la naturaleza mediante todo tipo de materiales naturales o artificiales. Le interesan especialmente las relaciones orgánicas entre dichos materiales y los seres humanos, así como las interacciones entre elementos minerales, vegetales e industriales.

Igualmente, el Espai Cúbic acogerá la obra del joven creador palmesano David Oliver, conocido con el nombre artístico de GripFace, y que compartirá con el público la experiencia de una generación que ha salido a patinar por las calles de Palma, lee cómics y ve anime.

Autor de proyectos como 'No rented to humans' o 'Black rubbish is the future', la intención de GripFace es llevar a cabo una instalación que refleje su "malestar con la autodestrucción del planeta".

Por otro lado, el Auditori, que se ha incorporado como espacio de exposición especialmente dedicado al arte contemporáneo, acogerá las creaciones de artistas que tienen en el vídeo arte o el cine sus formas de expresión preferentes.

Además de la actividad de Max de Esteban, abierta hasta el 23 de marzo, resaltan el proyecto encabezado por el autor nacido en Cartagena y radicado en Barcelona Fito Conesa, con propuestas sonoras y audiovisuales vinculadas a la historia o la geografía.

En la Fundació Miró Mallorca, Conesa dará a conocer un conjunto de vídeos, contando con la colaboración de la coral de la Universitat de les Illes Balears (UIB), además de utilizar el órgano del Casal Balaguer. La exposición se inaugurará el 3 de abril y podrá visitarse hasta el 31 de agosto.

La programación de este año incluye también la muestra de la artista vasca Mabi Revuelta 'La máscara habitada' que estará disponible a partir del 11 de septiembre. El proyecto, ganador del Premio de Creación Pilar Miró del pasado año, es una película grabada en el estudio de Son Boter y que profundiza en el proceso creativo de Joan Miró.

La trayectoria profesional de Revuelta ha estado marcada por su participación en muestras en espacios como el Guggenheim, en Bilbao; el ISCP, en Nueva York, o las sedes del Instituto Cervantes de Pekín y Tokio.

Paralelamente a las propuestas expositivas, la programación de la Fundació Miró Mallorca para este 2024 incorpora otras actividades, como el concierto de Jesus 'Chuchito' Valdés este jueves, 16 de enero.

El artista, nacido en La Habana, hijo Chucho Valdés y nieto de Bebo Valdés, estrenará en Palma la 'Suite Mironiana', inspirada en la obra de Joan Miró y que trata de reflejar su conexión con la isla, fusionando las raíces cubanas con las influencias de la música clásica y el jazz.

Igualmente, el 21 de febrero el compositor Héctor Parra, en colaboración con el poeta Arnau Pons y la pianista Imma Santacreu, presentarán 'Constel·lacions Miró', un ciclo poético y musical que explora las técnicas especiales de piano y los poemas de Pons para conectarlo con las 'constel·lacions' que Miró creó entre 1939 y 1941.

Otros eventos programados para este año son el II Simposio Internacional sobre la obra de Joan Miró, conducido por el comisario Enrique Juncosa; la nueva edición de Palma Dansa, en abril y mayo, y el recital del tenor Antoni Lliteres, la soprano Marta Bauzà y el pianista Jesús Blanco, que se celebrará el 31 de mayo.

Además, se celebrará la fiesta lúdica de Sant Joan, la gala de entrega de los Premis i Beques Pilar Juncosa 2025, el concierto del pianista ruso Boris Berman, el 4 de julio, con obras de John Cage y Claude Debussy, dos de los compositores predilectos de Miró, así como el recital de Fahmi Alqhai con la bailarina Patricia Guerrero, bajo el título de 'Paraíso perdido' (1 de agosto).

En la presentación este lunes han participado también el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, y la directora de la Fundació Miró Mallorca, Antònia Maria Perelló.